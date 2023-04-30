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تشافي يمدح الظهور الأول لنجم برشلونة اليافع في الليجا

الأحد 30 أبريل 2023 12:21 م / بتوقيت القدس +2GMT
تشافي يمدح الظهور الأول لنجم برشلونة اليافع في الليجا



وكالات / سما /

كان تشافي هيرنانديز مليئًا بالثناء حين تحدث عن لامين ياما لاعب البارسا المُراهق الذي شارك لأول مرة مع برشلونة في الدوري الإسباني في مباراة الفوز على ريال بيتيس 4-0.

أدى ظهور يامال في الدقائق الأخيرة من المباراة على ملعب كامب نو إلى كتابة رقم جديد في تاريخ النادي، حيث أصبح أصغر لاعب يظهر مع الفريق الأول في المسابقة وذلك بعمر 15 عامًا و290 يومًا.

قال تشافي أن يامال سوف يبقى مع الفريق الأول في في هذا الموسم كجزء من آخر إمدادات أكاديمية لاماسيا ومواهبها للفريق الكاتالوني الأول.

قال تشافي عن مشاركة اللاعب صاحب الـ15 عامًا: “أخبرته أن يدخل ويُجرب الأشياء، وفد فعل، إنه مميز وكان يمكن أن يسجل أو يصنع هدفًا”.

استطرد: “إنه واثق جدًا من نفسه..لقد أظهر ما يمكنه فعله وهو ليس لديه خوف ولاعب موهوب للغاية، لا يزال بعمر 15 عامًا ولكنه جاهز لاتخاذ خطوة اللعب مع الفريق الأول”.

نجح برشلونة في إبقاء تواجده في المركز الأول بفارق 11 نقطة على ريال مدريد في سباق الفوز باللقب، حيث يحتاج سبع نقاط إضافية لضمان الفوز بلقب الدوري الأول منذ عام 2019 في كاتالونيا.

#تشافي #الليجا #الدوري الإسباني #لامين ياما

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