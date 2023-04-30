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ميلان يرفض الخسارة من روما في سيناريو درامي

الأحد 30 أبريل 2023 12:15 م / بتوقيت القدس +2GMT
ميلان يرفض الخسارة من روما في سيناريو درامي



وكالات / سما /

رفض ميلان الخسارة من مضيفه روما، في سيناريو درامي مثير، وتعادله معه بهدف لمثله في لقاء القمة الذي جمع بين الفريقين في ملعب الأولمبيكو بالعاصمة الإيطالية، مساء أمس السبت، لحساب مباريات الجولة الثانية والثلاثين من الدوري الإيطالي.

انتهى الشوط الأول على وقع التعادل السلبي بين الفريقين، رغم تعدد المحاولات في كلتا الجهتين، لكنها كانت تفتقر للحدة المطلوبة والدقة في اللمسة الأخيرة، لتنتهي أول 45 دقيقة كما بدأت، بلا أهداف.

وعقب الاستراحة، كرر كل فريق محاولاته على مرمى الخصم، بهدف فض عذرية الشباك، لكن المحاولات في الوقت الأصلي لم تؤت ثمارها، وسط أجواء مشحونة بين اللاعبين، ليحتسب الحكم دانييلي أورساتو 5 دقائق كوقت مبدد.

ونجح الذئاب في تسجيل هدفاً قاتلاً عن طريق تامي أبراهام في الدقيقة الرابعة من الوقت بدلاً من الضائع، وبعد لحظات قليلة، تمكن ميلان من لملمة أوراقه، وتسجيل هدف التعادل المثير عن طريق ساليميكرز.

الجدير بالذكر أن مباراة الدور الأول بين الفريقين، في ملعب سان سيرو، انتهت على وقع التعادل أيضاً، لكنها كانت بنتيجة إيجابية، بهدفين في كل شبكة.

وفي ضوء النتيجة يرتفع رصيد ميلان إلى 57 نقطة، في المركز الرابع، بفارق الأهداف فقط عن روما، المتواجد في المرتبة الخامسة، وبفارق ثلاث نقاط عن إنتر ميلان، الذي خاض مباراة أقل، ويتواجد في المركز السادس.

#روما #ميلان #الأولمبيكو #الدوري الإيطالي

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