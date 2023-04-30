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فيديو.. برشلونة يفترس ريال بيتيس ويحكم قبضته على الصدارة

الأحد 30 أبريل 2023 11:55 ص / بتوقيت القدس +2GMT
فيديو.. برشلونة يفترس ريال بيتيس ويحكم قبضته على الصدارة



وكالات / سما /

افترس برشلونة ضيفه ريال بيتيس وهزمه بنتيجة عريضة قوامها أربعة أهداف دون رد، في ملعب الكامب نو مساء أمس السبت، لحساب المرحلة 32 من الدوري الإسباني، وأحكم قبضته على صدارة جدول ترتيب الليجا.

أصحاب الأرض نجحوا في فك شفرة دفاع بيتيس بهدف عن طريق المدافع الدنماركي أندرياس كريستنسن، من ضربة رأسية في الدقيقة 14، قبل أن يعاني الضيوف من نقص عددي بطرد إدجار جونزاليس بورقة حمراء للإنذار الثاني في الدقيقة 33.

واستغل رجال تشافي هيرنانديز النقص العددي بأفضل طريقة ممكنة، وبشكل سريع، حيث سجلوا هدف مضاعفة النتيجة عن طريق البولندي روبرت ليفاندوفسكي، بلمسة رائعة، بعد عرضية أرضية من جوليس كوندي في الدقيقة 36.

وبعد مرور 3 دقائق فقط، زاد برشلونة من غلته بتسجيل الهدف الثالث عن طريق رافينيا بعدما وضع البرازيلي الكرة بشكل رائع في الشباك، إثر تمريرة مميزة من سيرجيو بوسكيتس، هدف تأكد من شرعيته بعد الرجوع لتقنية الفيديو المساعد “الفار”.

واستمر طوفان البارسا الهجومي في الشوط الثاني ليسفر عن هدف رابع، وهذه المرة حمل توقيع جويدو فيرنانديز، بالخطأ في مرمى فريقه بعد عرضية من أنسو فاتي، عند الدقيقة 82.

وفي ضوء النتيجة، يرفع برشلونة رصيده إلى النقطة 79 في صدارة جدول الترتيب، بفارق 11 نقطة عن ريال مدريد الوصيف، بينما يتوقف رصيد بيتيس عند 49 نقطة في المرتبة السادسة.

#برشلونة #ريال بيتيس #الصدارة #الدوري الاسباني

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