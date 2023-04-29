رام الله / سما /

أبرزت الصحف الفلسطينية الثلاث (القدس، الحياة الجديدة، الأيام) الصادرة صباح اليوم الأحد، خبر تشييع الفتى الشهيد مصطفى صباح في تقوع، واستمرار حصار أريحا لليوم الثامن وتشديد الاجراءات العسكرية في الأغوار الشمالية.

وفيما يلي أبرز عناوين هذه الصحف:

* "القدس":

- تشييع الشهيد مصطفى صباح في تقوع.. اخطارات هدم بالأغوار ومستوطنون يعتدون على مزارعين بدير جرير ومسافر يطا

- عشرات الآلاف يتظاهرون ضد حكومة نتنياهو

- هل تطيح عملية نفق الحرية بمفوضية سجون الاحتلال؟

- الناصرة: المئات يشاركون في مسيرة الأول من أيار

* "الحياة الجديدة":

- تشييع الشهيد صباح في بيت لحم وسط اضراب شامل حدادا على روحه والاحتلال يواصل حصار أريحا ويشدد من إجراءاته على حاجزي الحمرا وحوارة

- خلال استقباله وفدا من الاتحاد العالمي للشباب الاشتراكي: اشتية يدعو للضغط على اسرائيل للالتزام بالاتفاقيات الموقعة وعقد الانتخابات في الأراضي الفلسطينية بما فيها القدس

- الرئيس ينعى المناضل الوطني مرعي عبد الرحمن

- الخارجية: وصول 64 مواطنا من جاليتنا في السودان إلى السعودية

- فصائل العمل الوطني ومؤسسات فلسطينية في النرويج تعتبر "مؤتمر مالمو" خروجا عن الصف الوطني وترسيخا للانقسام

- هيئة الأسرى: الوضع الصحي للأسير دقة ما زال خطيرا

- عشرات آلاف الإسرائيليين يتظاهرون رفضا لخطة إضعاف القضاء وتصعيد الاحتجاجات الخميس

* "الأيام":

- تشييع حاشد للفتى الشهيد مصطفى صباح في تقوع

- الاحتلال يواصل حصار أريحا لليوم الثامن ويشدد إجراءاته العسكرية في الأغوار الشمالية ومستوطنون يعتدون على شقيقين من دير جرير

- طرح مناقصات لبناء 260 وحدة جديدة في مستوطنات بالضفة

- اسرائيل: عشرات الآلاف يتظاهرون ضد حكومة نتنياهو وتصعيد الاحتجاجات الخميس

- السودان: غارات جوية واطلاق نيران وتواصل عمليات إجلاء آلاف الأجانب

- هجوم سيبراني يستهدف مواقع الكترونية اسرائيلية مهمة وحساسة