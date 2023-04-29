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الأسير خضر عدنان يواصل اضرابه لليوم الـ 85

الأحد 30 أبريل 2023 09:01 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الأسير خضر عدنان يواصل اضرابه لليوم الـ 85



رام الله / سما /

واصل الأسير الشيخ خضر عدنان، معركة الكرامة والأمعاء الخاوية لليوم الـ 85 على التوالي؛ رفضًا لاعتقاله التعسفي في سجون الاحتلال، وسط تحذيرات من استشهاده بأي لحظة؛ بسبب تفاقم خطورة وضعه الصحي.

ومن المقرر أن تعقد الساعة الواحدة والنصف من ظهر اليوم الأحد 30 ابريل 2023، جلسة حكم للبت في إمكانية الافراج عنه بكفالة.

ويواصل الاحتلال الإسرائيلي بشكل متعمد التعتيم على الحالة الصحية للشيخ خضر، منذ أن فقد وعيه وتم نقله إلى إحدى مشافي الداخل الفلسطيني المحتل الأسبوع الماضي، مشددة على أنه الاحتلال يمنع محاميه وأي جهة طبية أو حقوقية للتواصل معه أو الاطلاع على وضعه الصحي.

جدير ذكره أن يمنع الاحتلال منظمة الصليب الأحمر والمؤسسات الحقوقية من زيارة الشيخ خضر عدنان والاطلاع على وضعه الصحي وظروف اعتقاله.

يشار إلى أن الشيخ الأسير خضر عدنان من بلدة عرابة بمحافظة جنين، ولد بتاريخ 24/03/1978، وهو متزوج ولديه تسعة أبناء؛ واعتقل سابقا في سجون الاحتلال 13 مرة، أمضى خلالها في الأسر نحو 8 سنوات على خلفية عضويته ونشاطاته في صفوف حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين.

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