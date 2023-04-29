  1. الرئيسية
  2. شؤون إسرائيلية

وزير الخارجية الإسرائيلي يهاجم رئيس وزراء إسبانيا..

الأحد 30 أبريل 2023 12:24 ص / بتوقيت القدس +2GMT
وزير الخارجية الإسرائيلي يهاجم رئيس وزراء إسبانيا..



القدس المحتلة/سما/

هاجم وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين، مساء اليوم السبت، تصريحات رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، التي أعرب فيها عن دعمه للاحتجاجات في "إسرائيل".

  وكتب كوهين في تغريدة على تويتر: «معارضو الإصلاح ليس لديهم خطوط حمراء، بما في ذلك محاولة المس بمكانة إسرائيل الدولية».

وأضاف «لن يقرر أي طرف أجنبي للجمهور في إسرائيل، وأنا على يقين من أن سانشيز ليس لديه مثل هذه النية. فمن يدعم الإصلاح، لا يساورني شك في أنه سيعزز الديمقراطية ويوازن السلطات».

وأعرب رئيس الوزراء الإسباني، بيدرو سانشيز، مساء اليوم السبت، عن دعمه للاحتجاجات في إسرائيل ضد التعديلات القانونية المثيرة للجدل التي تتبناها حكومة بنيامين نتنياهو.

وأعلن سانشيز أن حزبه يقف إلى جانب المتظاهرين في إسرائيل الذين يعارضون التعديلات.

وقال في شريط فيديو ظهر خلال الاحتجاج في تل أبيب: «لقد ناضلنا دائمًا من أجل السلام والمساواة والديمقراطية، وعلى الرغم من ذلك، يعرف الكثير منكم أن هذه قيم يصعب أخذها كأمر مسلم به، يجب علينا حماية هذه القيم وتعزيزها كل يوم».

#اسبانيا

الأكثر قراءة اليوم

سيعضون أصابع الندم.. الدفاع الجوي الإيراني يهدد إسرائيل برد مدمر

شاهد: ظهور شاهقة مائية في بحر غزة

نيويورك تايمز: حاكم فلوريدا قدم أوراق اعتماده لـ"إسرائيل" كمرشح لرئاسة أمريكا

اسعار العملات في فلسطين اليوم السبت

تنبأ بما سيحدث في السودان.. نجل مبارك ينشر فيديو مثيرا لتوفيق عكاشة!

تقدير إسرائيلي: تسليم النائب "العدوان" للأردن سيحقق مكاسب عدة لتل أبيب

هل سيتراجع نتنياهو عن تمرير التعديلات القضائية؟

الأخبار الرئيسية

بالفيديو: سرايا القدس تستهدف مستوطنتين في جنين

photo_2023-04-29_18-32-25

للأسبوع السابع عشر.. عشرات الآلاف يتظاهرون ضد حكومة نتنياهو

محافظ جنين: "إسرائيل" تسعى لخلق شرخ بين القيادة والشعب

اشتية والشباب-319795d4-68b9-4df1-8111-120fe3d17fd0

اشتية: "إسرائيل" تشن علينا عدة حروب..

هل سيتراجع نتنياهو عن تمرير التعديلات القضائية؟

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية