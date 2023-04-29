وزير الخارجية الإسرائيلي يهاجم رئيس وزراء إسبانيا..

القدس المحتلة/سما/

هاجم وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين، مساء اليوم السبت، تصريحات رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، التي أعرب فيها عن دعمه للاحتجاجات في "إسرائيل".

وكتب كوهين في تغريدة على تويتر: «معارضو الإصلاح ليس لديهم خطوط حمراء، بما في ذلك محاولة المس بمكانة إسرائيل الدولية».

وأضاف «لن يقرر أي طرف أجنبي للجمهور في إسرائيل، وأنا على يقين من أن سانشيز ليس لديه مثل هذه النية. فمن يدعم الإصلاح، لا يساورني شك في أنه سيعزز الديمقراطية ويوازن السلطات».

وأعرب رئيس الوزراء الإسباني، بيدرو سانشيز، مساء اليوم السبت، عن دعمه للاحتجاجات في إسرائيل ضد التعديلات القانونية المثيرة للجدل التي تتبناها حكومة بنيامين نتنياهو.

وأعلن سانشيز أن حزبه يقف إلى جانب المتظاهرين في إسرائيل الذين يعارضون التعديلات.

وقال في شريط فيديو ظهر خلال الاحتجاج في تل أبيب: «لقد ناضلنا دائمًا من أجل السلام والمساواة والديمقراطية، وعلى الرغم من ذلك، يعرف الكثير منكم أن هذه قيم يصعب أخذها كأمر مسلم به، يجب علينا حماية هذه القيم وتعزيزها كل يوم».