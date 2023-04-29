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النيابة العامة بغزة تصدر اعلانا مهما حول الشكاوى ضد "تكنو إليت"

السبت 29 أبريل 2023 09:39 م / بتوقيت القدس +2GMT
النيابة العامة بغزة تصدر اعلانا مهما حول الشكاوى ضد "تكنو إليت"



غزة/سما/

أصدرت النيابة العامة في قطاع غزة، إعلاناً مهماً للمواطنين الذين لديهم شكاوى بحق شركة تكنو إليت.

وقالت النيابة في اعلانها" "نظراً لتلقي النيابة العامة عدة بلاغات بوجود العديد من المشتكين في كافة المحافظات بحق شركة تكنو إليت؛ وتسهيلاً على المواطنين نعلمكم أنه بالإمكان استقبال طلبات الشكاوى ضد الشركة المذكورة استثناءً لدى أقسام استقبال الجمهور في النيابات كل في محافظته.؛ وسيتم إحالتها لنيابة جرائم الأموال للتحقيق".

وأضافت: "فيما يخص المواطنين القاطنين في محافظة غزة تقدم الشكوى مباشرة لدى نيابة جرائم الأموال.".



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وقررت النيابة العامة في غزة، الخميس الماضي، إغلاق شركة "تكنو إليت ميديا" للتدريب والاستثمار التكنولوجي، وضبط وتحريز محتوياتها، وضبط مبالغ مالية وتحريزها بعد ثبوت ادعاءات ضدها بالنصب والاحتيال على عدد من المواطنين.

وقالت النيابة في تصريح صحفي: إن النيابة العامة باشرت تحقيقاتها منذ ورود شكاوى حول ادعاء قيام شركة تكنو إليت ميديا للتدريب والاستثمار التكنولوجي، بالنصب والاحتيال على عدد من المواطنين.

وأشارت التحقيقات الأولية إلى ثبوت الادعاء، مؤكدة أنه تم إغلاق الشركة حسب الأصول، وضبط وتحريز محتوياتها، وضبط مبالغ مالية وتحريزها على ذمة القضية، وما زالت إجراءات التحقيق مستمرة، وسيتم التصرف في ضوء ما تسفر عنه التحقيقات.

وأبدت النيابة العامة حرصها على صون وحماية حقوق ومقدرات المواطنين، وملاحقة مرتكبي الجريمة، واتخاذ المقتضى القانوني بحقهم.

#غزة #تكنو اليت #شركة تكنو إليت

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