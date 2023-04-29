للأسبوع السابع عشر.. عشرات الآلاف يتظاهرون ضد حكومة نتنياهو

القدس المحتلة/سما/

تتواصل التظاهرات في "إسرائيل"، اليوم السبت، للأسبوع السابع عشر على التوالي، احتجاجا على التعديل القضائي المثير للجدل الذي تتبناه حكومة الاحتلال الإسرائيلية برئاسة بنيامين نتنياهو.

وقال موقع "واللا" العبري، إن الاحتجاجات ضد الحكومة الإسرائيلية ستنظم في ما يقرب من 150 موقعًا في جميع أنحاء البلاد ، مشيرا إلى أن المظاهرة الرئيسية ستقام في شارع كابلان بتل أبيب وسيحضرها رئيس قضاة سابق وحائز على جائزة نوبل في الكيمياء.

ونُظمت المظاهرة المركزية كالمعتاد في شارع "كابلان" بتل أبيب بوجود 200 ألف متظاهر، فيما تظاهر عشرات الآلاف في حيفا ومفرق "كركور" ونهريا وكفار سابا ورحوفوت والقدس وهرتسليا ورعنانا وغيرها.

وأعلن منظمو الاحتجاجات عن تصعيد خطواتهم الاحتجاجية ضد خطة إضعاف القضاء الرامية إلى تقويض صلاحيات المحكمة العليا، على أن يكون الخميس القادم "يوم شلل" في البلاد.

واعتقلت الشرطة متظاهرين اثنين خلال المظاهرة على شارع 65 (مفرق "كركور") على خلفية إغلاق المفرق أمام حركة السير.

وهاجم رئيس المعارضة الإسرائيلية، يائير لبيد، خلال مشاركته في مظاهرة كفار سابا، وزير القضاء، يارليف ليفين، قائلا إن "الشخص الذي أعلن عن الحرب على المحكمة العليا لا يمكن ولن يكون هو الذي يعين الرئيس المقبل للمحكمة العليا"، معتبرا أنه "فقد مصداقية قضاة المحكمة العليا".

وأغلقت الشرطة الإسرائيلية العديد من الشوارع في البلاد تزامنا مع المظاهرات، فيما سجلت ازدحامات مرورية في عدة شوارع.



وبحسب وسائل الإعلام العبرية فأنه من المتوقع أن تصل حشود المتظاهرين الليلة إلى عشرات الألاف في جميع مركزًا الاحتجاج على الحكومة، كما سيلقي أيضا وزراء دفاع سابقون مثل رئيس حزب "معسكر الدولة"، بيني جانتس كلمة في مدينة رعنانا ، ورئيس حزب "إسرائيل بيتنو" أفيجدور ليبرمان في بئر السبع.

وقال قادة الاحتجاج: "في المساء الذي يسبق العودة إلى التشريع ، عندما تصبح إسرائيل دولة على شفا دكتاتورية ، سنخرج بمئات الآلاف للتظاهر في جميع أنحاء البلاد. لا يوجد سوى عائق واحد أمام الديكتاتورية - مئات الآلاف مصممين في الشوارع".

في وقت سابق من هذا الأسبوع ، حضر حوالي 200 ألف شخص مظاهرة لدعم الإصلاح الذي تريد الحكومة تمريره.



وكتب نتنياهو ، الذي لم يحضر إلى التظاهرة ، على حسابه على تويتر: "لقد تأثرت بشدة بالدعم الهائل من المعسكر الوطني الذي جاء إلى القدس هذا المساء بشكل جماعي".

وهاجم وزير العدل ياريف ليفين ، الذي ألقى كلمة خلال المظاهرة ، بقسوة المستشار القانوني للحكومة جالي بيهاريف ميارا والمحكمة العليا. وقال"في أي نوع من الديمقراطية يقرر المستشارون القانونيون؟".

وفي وقت لاحق ، تحدث ليفين عن المفاوضات المتعثرة بين الحكومة والمعارضة بشأن التعديلات القضائية وقال: "لدينا القدرة على التوصل إلى اتفاق. الاتفاق يعني مفاوضات جوهرية وأيضًا استعداد لقبول أجزاء كبيرة من الإصلاح ، وليس لإجراء مناقشات لأكثر من شهر يقولون فيها " لا " لكل اقتراح ".