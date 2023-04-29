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اشتية: "إسرائيل" تشن علينا عدة حروب..

السبت 29 أبريل 2023 07:13 م / بتوقيت القدس +2GMT
اشتية: "إسرائيل" تشن علينا عدة حروب..



رام الله/سما/

استقبل رئيس الوزراء محمد اشتية، اليوم السبت في مكتبه برام الله، وفدا من الاتحاد العالمي للشباب الاشتراكي، وأطلعهم على آخر التطورات ومستجدات الأوضاع والانتهاكات والإجراءات الإسرائيلية بحق أبناء شعبنا.

ودعا رئيس الوزراء الاتحاد للقيام بحراك على مستوى العالم للضغط على إسرائيل للالتزام بالاتفاقيات الموقعة معها، وعقد الانتخابات في كافة الأراضي الفلسطينية بما فيها القدس ترشحا وانتخابا.

وقال اشتية: "إسرائيل تشن علينا عدة حروب على الجغرافيا والديموغرافيا والمال والرواية، وهي تهدف باحتلالها للسيطرة على كافة مناحي الحياة في فلسطين، لا سيما القتل والاعتقال اليومي، والاستيلاء على الأراضي لصالح التوسع الاستيطاني، والسيطرة على غالبية مصادرنا المائية وسرقتها، إضافة الى وضع القيود أمام حرية حركة الأفراد والبضائع".

وشدد رئيس الوزراء على أهمية العمل من أجل إعادة إحياء مبادرة السلام العربية، لإنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس.

وثمن رئيس الوزراء حملات المناصرة لقضيتنا الفلسطينية وحقوق شعبنا المشروعة، وأهمية زيارات الوفود الدولية لفلسطين والاطلاع على الأوضاع من على أرض الواقع التعرف على حقيقة الاحتلال وما يسببه من معاناة لأبناء شعبنا.

#اشتية

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