  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

مدفيديف: "كلب كييف يواصل النباح"

السبت 29 أبريل 2023 06:07 م / بتوقيت القدس +2GMT
مدفيديف: "كلب كييف يواصل النباح"



موسكو/سما/

أكد نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري مدفيديف ضرورة تحقيق هزيمة كاملة لنظام كييف وشخصياته الرئيسية وذلك بسبب تصريحات حول "إعادة" شبه جزيرة القرم.


وكتب مدفيديف في صفحته على "تلغرام"، اليوم السبت: "يواصل كلب كييف النباح: أولا، تدعو لتزويدها بالمزيد من الأسلحة حتى يقل عدد الضحايا. ثانيا، تحث على إعادة شبه جزيرة القرم. ثالثا، تؤكد أنه من الأفضل دعم أوكرانيا الآن لمنع زيادة خطر حدوث حرب عالمية ثالثة... يمكن أن تكون الإجابة على ذلك واحدة فقط وهي الهزيمة الكاملة للعدو والإطاحة النهائية بالنظام النازي في كييف وتجريدها الكامل من السلاح في جميع أنحاء أراضي أوكرانيا السابقة وتنفيذ أعمال انتقامية ضد شخصيات رئيسية للنظام النازي بغض النظر عن أماكن تواجدهم وبدون قانون التقادم".

وأشار إلى أنه لا يجب التقليل من أهمية مثل هذه التصريحات، واصفا إياها بأنها "البيان الهستيري لنظام كييف بهدف توحيد النخبة النازية والحفاظ على الروح القتالية للقوات والحصول على دعم جديد من مموليه".

#مدفيديف

الأكثر قراءة اليوم

هل ثمة صفقة تبادل أسرى قريبة أم تصريحات نتنياهو للتهدئة؟

رجل في مطار دبي يصرخ "فلسطين حرة" أمام مسافرين إسرائيليين ويثير ضجة

سيعضون أصابع الندم.. الدفاع الجوي الإيراني يهدد إسرائيل برد مدمر

تغريدة لوزير الخارجية الإسرائيلي تثير موجة سخرية

صور: وصول العائدين من السودان عبر معبر رفح البري

انتحار 3 جنود إسرائيليين خلال الشهر الجاري.. وهاليفي يصدر تعليمات

وزيرة الصحة: هذا هو المسبب الرابع للوفاة في فلسطين

الأخبار الرئيسية

هل سيتراجع نتنياهو عن تمرير التعديلات القضائية؟

photo_2023-04-29_14-48-31

مسؤول عسكري إسرائيلي يتحدث عن التهديدات التي تأتي من إيران وسوريا ولبنان

بلدية الخليل تقدم التماساً للعليا الإسرائيلية لمنع تنفيذ خطة دولة الاحتلال في قلب المدينة

هجوم سيبراني يستهدف مواقع إسرائيلية متخصصة في تشغيل الانذارات وتصنيع الأسلحة

photo_2023-04-28_10-16-13

هآرتس: في مخيم جنين.. قبور تنتظر ومقاومون كالأشباح "لا شيء يخسرونه"

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية