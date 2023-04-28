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السودان: ارتفاع حصيلة ضحايا الاشتباكات بين قوات الجيش و"الدعم السريع"

السبت 29 أبريل 2023 05:57 م / بتوقيت القدس +2GMT
السودان: ارتفاع حصيلة ضحايا الاشتباكات بين قوات الجيش و"الدعم السريع"



الخرطوم/سما/

أعلنت وزارة الصحة السودانية ارتفاع حصيلة ضحايا الاشتباكات بين قوات الجيش و"الدعم السريع" إلى 528 قتيلًا و4599 مصابًا، منذ بداية التصعيد منتصف الشهر الجاري حتى يوم 27 نيسان/أبريل.

 وقالت الوزارة في بيان: "أصدرت وزارة الصحة الاتحادية تقرير متابعة أحداث الصراع الحربي في الفترة من 15 وحتى يوم 27 أبريل2023م بالمركز والولايات".


وأضافت: "أوضح التقرير عن هدوء نسبي في معظم الولايات عدا ولايتي غرب دارفور وولاية الخرطوم... علما أن جملة تراكمي الإصابات 4599 حالة إصابة و528 حالة وفاة تم تسجيلها بكل المستشفيات بولايات السودان".


وأوضحت الوزارة أن "تقرير الوفيات والإصابات حسب ما يصل للغرفة المركزية من المستشفيات العامة والخاصة بولابات السودان المختلفة وحتى التاريخ المذكور في التقرير".


والأربعاء الماضي، قالت الوزارة في بيان إنه منذ 15 إلى 25 أبريل/ نيسان، تم تسجيل "4193 حالة إصابة و512 حالة وفاة في البلاد"، قبل أن تعلن ارتفاع الحصيلة اليوم.



يأتي ذلك في وقت دخل فيه الصراع الأخطر في السودان يومه الـ 14، دون أي بوادر لحل قريب.


ودفعت المعارك المتواصلة بين الجيش وقوات الدعم السريع الكثير من الدول إلى تكثيف جهودها لإجلاء رعاياها أو أفراد بعثات دبلوماسية، برا وبحرا وجوا.


كما تسببت المعارك منذ 15 أبريل/ نيسان الجاري، بين الجيش وقوات الدعم السريع، وفق تقارير لمنظمة الصحة العالمية، بمقتل المئات وإصابة آلاف آخرين، بينهم عمال إغاثة، ودفعت عشرات الآلاف إلى النزوح من مناطق الاشتباكات نحو ولايات أخرى، أو في اتجاه تشاد ومصر.

#الخرطوم

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