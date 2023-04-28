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مسؤول عسكري إسرائيلي يتحدث عن التهديدات التي تأتي من إيران وسوريا ولبنان

السبت 29 أبريل 2023 05:20 م / بتوقيت القدس +2GMT
مسؤول عسكري إسرائيلي يتحدث عن التهديدات التي تأتي من إيران وسوريا ولبنان



القدس المحتلة/سما/

ذكر المراسل العسكري لموقع واللا العبري أمير بوخبوط، مساء اليوم، أنه سأل قائد قاعدة النبطي الجوية في شمال النقب جلعاد كنان عن التهديدات التي يتعرض لها سلاح الجو الإسرائيلي بكل ما يأتي من ايران وسوريا ولبنان.

ووفق بوخبوط، أجاب العميد جلعاد كنان:"مقياس التهديد الذي نتعرض له من إيران وسوريا ولبنان ليس كمية الصواريخ بل نوعيتها، والتهديد يزداد بشكل أكبر، ونعمل بشكل لا لبس فيه في زيادة الأمان وتقليل مخاطر ذلك.

وأضاف العميد كنان: "الهدف ليس الوصول إلى حرب شاملة ونعمل بمحاذاة المخاطر، وتحاول إيران باستمرار إدخال أسلحة متنوعة وعالية الجودة، والتهديدات تداهمنا من جبهات مختلفة.

#اسرائيل #ايران #سوريا #لبنان

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