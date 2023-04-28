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شاهد: ظهور شاهقة مائية في بحر غزة

السبت 29 أبريل 2023 04:33 م / بتوقيت القدس +2GMT
شاهد: ظهور شاهقة مائية في بحر غزة



غزة/سما/

رُصد صباح السبت 29 أبريل 2023، "شاهقة مائية" في بحر غزة، في الوقت الذي تشهد فيه الحالة الجوية ارتباك وعدم استقرار جوي.

الأرصاد الجوية الفلسطينية، ذكرت أن كتلة هوائية باردة نسبيًا وامتداد ضعيف لمنخفض جوي يؤثر على البلاد اليوم لذا يكون الجو غائمًا جزئيًا إلى غائم باردا نسبيا نهارا وباردا في ساعات الليل ويطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة لتصبح أقل من معدلها العام بحوالي 5 -6 درجات مئوية وتسقط بمشيئة الله زخات متفرقة من الأمطار خاصة على المناطق الشمالية والوسطى.

وأشارت إلى أن هذه الحالة تستمر حتى يوم غد الأحد.

وتتكون ظاهرة الشاهقة المائية أو عمود الماء غالبًا عندما يمر الهواء البارد فوق المياه الدافئة، فيتكون عمود دوَّار من هواء وضباب مشبعين بالماء. ويعتبر عمود الماء أقل كثافة من الإعصار، وقد يتم سحب ماء البحيرة أو ماء البحر إلى أعلى، حتى قاعدة العمود الدوَّار. وتعتبر ظاهرة عمود الماء هي الأكثر شيوعا خلال فصل الصيف في المياه الدافئة شبه الاستوائية.

#غزة #بحر غزة

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