هجوم سيبراني يستهدف مواقع إسرائيلية متخصصة في تشغيل الانذارات وتصنيع الأسلحة

القدس المحتلة/سما/

أفادت وسائل إعلام عبرية، اليوم السبت بأن هجوماً سيبرانيا استهدف الموقع الإلكتروني لشركة "evigilo" الاسرائيلية المتخصصة في تشغيل الإنذارات، بالإضافة إلى موقع "iwi" المتخصصة في تصنيع الأسلحة.

ووفقاً لموقع خدشوت يسرائيل العبري، فإن هجوماً سيبرانيا استهدف موقعًا إسرائيليًا متخصص في تشغيل الإنذارات، بالإضافة الى موقع iwi المتخصص بتصنيع الأسلحة.

وتعرضت عدة مواقع إسرائيلية لهجوم سيبراني، بداية الشهر الجاري، نفذه هاكرز متضامنون مع فلسطين.

وبحسب صحيفة يديعوت أحرونوت، فقد تسبب الهجوم في تعطل مواقع 10 جامعات "إسرائيلية" بعد تعرضها لهجوم إلكتروني من قبل مجموعة "أنونويموس السودان" التي أوضحت بأن الهجوم انتقاما لفلسطين.