إيكونوميست: العلمانيون والمتدينون في "إسرائيل" يتنازعون تمثيل الصهيونية

وكالات/سما/

نشرت مجلة "إيكونوميست" تقريرا قالت فيه إن الاحتجاج الأول على خطط الحكومة الإسرائيلية لإضعاف المحكمة العليا في البلاد في 7 كانون الثاني/ يناير لم يحظ بحضور كبير، وكانت تهيمن عليه الأحزاب اليسارية والمؤيدة للفلسطينيين. بعد أسبوع، عندما تجمع عشرات الآلاف في تل أبيب ومدن أخرى، فقد تحولت المظاهرات إلى الوسط. لقد ولت الرايات الفلسطينية. في مكانهم كان بحر من الأعلام الإسرائيلية باللونين الأزرق والأبيض.

في الأشهر التي تلت ذلك، أظهر المتظاهرون رموزا أخرى للأمة الإسرائيلية، مثل النسخ الضخمة لإعلان الاستقلال الإسرائيلي، بوعودها "بالحرية والعدالة والسلام كما تصورها أنبياء إسرائيل".

لتوسيع جاذبية هذه الحركة الجديدة، اتخذ منظموها قرارا واعيا بتركيزها على معركة حول طبيعة الديمقراطية في الدولة اليهودية. دون أن يقولوا ذلك صراحة، صاغوا قضيتهم على أنها صراع حول معنى الصهيونية ومن هم حاملوها الشرعيون؛ هل هم الإسرائيليون العلمانيون والليبراليون الذين يشكلون جزءا كبيرا من حركة الاحتجاج، أم المتدينون والمحافظون الذين يؤيدون حكومة بنيامين نتنياهو.

إنه استمرار لنزاع قديم قدم الصهيونية نفسها، ومع ذلك فإن كل جزء صغير له صلة بمستقبل إسرائيل كما كان قبل 120 عاما.

ثيودور هيرتزل، الرجل الذي تم تبجيله في إسرائيل لإثارة حركة لمنح اليهود دولتهم الخاصة، كاد يمزقها في عام 1903 عندما اقترح أن يبحث اليهود عن ملاذ من معاداة السامية في شرق أفريقيا. سلط اقتراحه لـ"حل حديث للمسألة اليهودية" الضوء على التوتر في قلب الصهيونية. هل كانت مجرد خطة لإنشاء وطن قومي لليهود المضطهدين، أينما كان ذلك، أم أيديولوجية لإنشاء دولة يهودية خاصة في وطنها التوراتي؟

التوترات الحالية حول الديمقراطية الإسرائيلية كانت مألوفة لكثير من أتباع هيرتزل. كان بعضهم علمانيين، بل وحتى يهودا مندمجين، وأطلق العنان لمخيلاتهم بسبب ولادة القومية في جميع أنحاء أوروبا. لكن بالنسبة لأولئك الذين ولدوا في عائلات دينية، فقد غلفت الصهيونية الصلاة اليهودية التقليدية ثلاث مرات يوميا: "فلتنظر أعيننا إلى عودتك إلى صهيون".

مع نمو الحركة الصهيونية بزعامة هيرتزل في السنوات التي سبقت تأسيس إسرائيل عام 1948، فقد سيطر عليها اليهود العلمانيون الذين انقسموا إلى معسكرين رئيسيين. لا تزال بصمتهم محسوسة في السياسة الإسرائيلية اليوم. وقاد أحد المعسكرين زئيف جابوتنسكي، وهو يميني اعتمد بشدة على القومية الأوروبية، وفي بعض الحالات الفاشية. لقد دافع عن "علم واحد"، أي التركيز أحادي التفكير على إقامة دولة يهودية. وكان يعتقد أن هذا لا ينبغي أن يشمل فلسطين فقط ولكن أيضا الأردن الحديث. حزب نتنياهو الليكود هو الوريث الأيديولوجي لمعسكر "الصهيونية التصحيحية".



في مواجهة ذلك كان المعسكر الاشتراكي لدافيد بن غوريون، أول رئيس وزراء لإسرائيل. سيطر الاشتراكيون على الحركة الصهيونية في أواخر عشرينيات القرن الماضي واستمروا في إقامة دولة مبنية على الزراعة الجماعية والصناعات المملوكة للحكومة. سيطروا على السياسة الإسرائيلية من عام 1948 إلى عام 1977 حتى عندما تخلوا بهدوء عن اقتصادياتهم اليسارية. يقول الفيلسوف الإسرائيلي ميكا غودمان: "كانت الصهيونية منقسمة أساسا بين أولئك الذين رأوها أداة ليس فقط للدولة اليهودية، ولكن من أجل واقع أكبر، مثل الاشتراكية، وهدف 'العلم الواحد' لتيار جابوتنسكي". وهو يجادل بأن الاشتراكيين انتصروا، لكن رؤية جابوتنسكي استمرت.

كان من المتوقع أن تتلاشى الحركة التي كانت قوتها الأساسية الدافعة هي التوق إلى دولة ما بمجرد أن تحقق هدفها. لكنها واجهت تحديات بسبب نمو الصهيونية الدينية، التي كانت ذات يوم جزءا ضئيلا من الحركة الصهيونية الأوسع والتي أصبحت الآن قوة متنفذة في حكومة نتنياهو. منذ حرب عام 1967 عندما استولت إسرائيل على أراضي الضفة الغربية والقدس الشرقية من الأردن، كان الصهاينة المتدينون في طليعة حركة الاستيطان، التي لا تزال تحلم بـ"إسرائيل كبرى"، أكبر مما كانت عليه في قبل عام 1967.

يشكل وجود مئات الآلاف من المستوطنين في هذه الأراضي المحتلة عقبة رهيبة أمام إقامة دولة فلسطينية قابلة للحياة. لكن الصهيونية الدينية لديها خطط أكبر للمجتمع الإسرائيلي. يتحدث زعيمها الحالي، بتسلئيل سموتريتش، وزير المالية في عهد نتنياهو، عن رغبته في استعادة القانون التوراتي اليهودي. لا تزال الصهيونية المسيانية وجهة نظر أقلية، لكنها تكتسب أرضية وتؤثر على الليكود، وهو حزب كان علمانيا إلى حد كبير في السابق.

ومع ذلك، فإن حركة الاحتجاج التي خرجت لمعارضة تحالف نتنياهو قد رأت فرصة للتراجع عن رؤيتها للدولة اليهودية. يقول رامي هود، مدير مركز بيرل كاتسنلسون، وهو مؤسسة فكرية صهيونية تقدمية في تل أبيب: "لقد أبرز النضال الجديد من أجل الديمقراطية الإسرائيلية أننا ما زلنا نقاتل من أجل صهيونية تعني كل هذه الأشياء: الديمقراطية، وإنهاء احتلال الفلسطينيين، وتحقيق مجتمع أكثر مساواة.. ولا يمكننا تحقيق ذلك في إسرائيل إلا من خلال الصهيونية".

لكن السؤال الذي يجب على الإسرائيليين الإجابة عليه، كما في عشرينيات القرن الماضي، هو: أي صهيونية ستنتصر؟