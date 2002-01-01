أسيران من الخليل يدخلان عاميهما الـ22 في الأسر

رام الله / سما /

دخل الأسيران عمر خرواط وحاتم الجمل، من مدينة الخليل، اليوم السبت، عاميهما الـ22، في سجون الاحتلال الإسرائيلي.

وقال نادي الأسير، في بيان صحفي، إن قوات الاحتلال حاولت اغتيال خرواط مرات عدة لكنها فشلت، غير أنه أصيب خلالها بعدة رصاصات، واعتقل عام 2002 خلال عملية اسفرت عن استشهاد 5 من رفاقه.

وتعرض خرواط لتحقيق قاسٍ، وحكم عليه الاحتلال لاحقا بالسّجن المؤبد مدى الحياة، وخلال سنوات أسره تعرض عدة مرات للعزل الانفرادي، كما فقد والده عام 2018 وحرمه الاحتلال من وداعه.

وفيما يتعلق بالأسير الجمل، قال نادي الأسير إنه تعرض قبل اعتقاله لمحاولات اغتيال، وأصيب خلال عملية اعتقاله بعدة رصاصات، وأعلن في ذلك اليوم عن استشهاده، ليتبين لاحقًا أنه على قيد الحياة، وحكم عليه بالسجن 25 عاما، وقبلها اعتقل مرات عدة.

وخلال سنوات أسره فقدَ اثنين من أشقائه، إضافة إلى شقيقته وابن شقيقه، كما فقد والدته العام المنصرم، ولم يتمكن أحد أشقائه من زيارته سوى أربع مرات طوال هذه الفترة، وواجه العزل الانفرادي عدة مرات، وخلال سنوات الأسر تمكن من الحصول على درجة البكالوريوس.