اتحاد الكرة بغزة يكشف حقيقة إلغاء القيد الاستثنائي للاعبين

غزة / سما /

نفى سامي أبو الحصين مساعد الأمين العام في الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم، اليوم السبت، ما تداولته بعض وسائل الإعلام بقرار المكتب التنفيذي للاتحاد الفلسطيني لكرة القدم إلغاء تسجيل اللاعبين خارج فترات القيد الرسمية "تسجيل اللاعبين الاستثنائي".

وأكد أبو الحصين أن اتحاد الكرة ملتزم باللوائح والقوانين الصادرة عن الاتحادين الدولي والآسيوي لكرة القدم الخاصة بعملية انتقال وتسجيل اللاعبين.

وأشار أبو الحصين إلى أنه لم يصدر أي قرارات عن المكتب التنفيذي للاتحاد بخصوص انتقال اللاعبين، مبيناً أن الاتحاد يعمل وفق الوضع الداخلي وبما لا يتعارض مع القوانين الدولية والقارية.

وأوضح أن اتحاد الكرة تفاجئ بما يتم التداول به عبر وسائل الإعلام حول الموضوع، مطالباً الإعلاميين بضرورة التحري والدقة واستقاء المعلومات من مصادرها الرسمية.