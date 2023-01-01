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مستوطنون يعتدون على شقيقين بالضرب ويسرقون مركبتهما في دير جرير شرق رام الله

السبت 29 أبريل 2023 12:28 م / بتوقيت القدس +2GMT



رام الله / سما /

اعتدى مستوطنون، اليوم السبت، بالضرب على شقيقين من بلدة دير جرير شرق رام الله، وسرقوا مركبتهما الخاصة.

وأفاد رئيس مجلس قروي دير جرير فتحي حمدان ، بأن مستوطنين اعتدوا بالضرب المبرح على المواطن باسل أبو حرزان، وشقيقه وائل أثناء قيامهما بحراثة أرضهما في منطقة "الشرفا" شرق البلدة، ما أدى لإصابتهما برضوض، قبل أن يسرقوا مركبتهما الخاصة.

وأشار إلى أن المستوطنين أطلقوا الرصاص في الهواء بهدف تخويف المتواجدين في المكان، مؤكدًا أن اعتداءات المستوطنين تأتي في إطار سعيهم للاستيلاء على الأراضي في تلك المنطقة لتحويلها إلى مراعٍ لمواشيهم.

وكان عدد من المستوطنين اعتدوا، امس الجمعة، على ثلاثة أشقاء من بلدة سلواد، أثناء عملهم في دير جرير، وسرقوا جهاز مساحة منهم، وحطموا مركبتهم الخاصة.

#مستوطنون #دير جرير

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