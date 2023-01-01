  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

الاحتلال يواصل تشديد إجراءاته على حاجز الحمرا في الأغوار

السبت 29 أبريل 2023 12:20 م / بتوقيت القدس +2GMT



الأغوار / سما /

واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، لليوم الــ22 على التوالي، تشديد إجراءاتها العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية.

وتقيم قوات الاحتلال حاجز الحمرا العسكري على مفرق طرق يربط مدن الضفة الغربية بالأغوار الوسطى، والجنوبية والشمالية.

وأفادت مصادر محلية، بأن جنود الاحتلال المتواجدين على الحاجز أوقفوا مركبات المواطنين وفتشوها بشكل دقيق، ودققوا في بطاقات راكبيها الشخصية، ما تسبب بإعاقة وصولهم إلى أماكن عملهم ومزارعهم.

يذكر أن قوات الاحتلال أغلقت، قبل أكثر من ثلاثة أسابيع الطرق الترابية في سهل عاطوف، التي تعد منفذا للمزارعين للوصول إلى أراضيهم شرق شارع (60) في الأغوار.

وتفرض سلطات الاحتلال، منذ 22 يوما، حصارا على مناطق الأغوار، وتغلق غالبية الطرق المؤدية إلى التجمعات والأراضي الزراعية، إضافة إلى تشديد الإجراءات العسكرية على حاجزي الحمرا وتياسير، وإعاقة حركة مرور المواطنين والمزارعين.

ويعيق إغلاق هذه الطرق سير الحياة اليومية للمواطنين الذين يسلكونها بشكل أساسي، كما تعد هذه الطرق ممرات حيوية للمزارعين للوصول إلى أراضيهم، إضافة إلى كونها ممرات أساسية لإيصال المنتجات الزراعية وتسويقها خارج المنطقة.

#الأغوار الشمالية #الاحتلال

الأكثر قراءة اليوم

هل ثمة صفقة تبادل أسرى قريبة أم تصريحات نتنياهو للتهدئة؟

رجل في مطار دبي يصرخ "فلسطين حرة" أمام مسافرين إسرائيليين ويثير ضجة

تغريدة لوزير الخارجية الإسرائيلي تثير موجة سخرية

صور: وصول العائدين من السودان عبر معبر رفح البري

سيعضون أصابع الندم.. الدفاع الجوي الإيراني يهدد إسرائيل برد مدمر

انتحار 3 جنود إسرائيليين خلال الشهر الجاري.. وهاليفي يصدر تعليمات

هل ستبقى دولة الاحتلال لتحتفل بمئويتها؟ جنرالان إسرائيليان يستعرضان عدة سيناريوهات

الأخبار الرئيسية

إليت

النيابة العامة بغزة تكشف تفاصيل جديدة عن قضية شركة "تكنو" إليت

الدفاع الجوي الإيراني

سيعضون أصابع الندم.. الدفاع الجوي الإيراني يهدد إسرائيل برد مدمر

صحيفة: هكذا ردت المقاومة على تصريحات نتنياهو حول تحريك صفقة تبادل الأسرى..

مجدو

مسؤول إسرائيلي يكشف تفاصيل جديدة عن انفجار مجيدو

قوات الاحتلال تقتحم عدة مدن في الضفة فجرا و اندلاع اشتباكات مُسلحة

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية