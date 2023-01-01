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مازلنا نتلقى الشكاوي..

النيابة العامة بغزة تكشف تفاصيل جديدة عن قضية شركة "تكنو" إليت

السبت 29 أبريل 2023 12:19 م / بتوقيت القدس +2GMT
النيابة العامة بغزة تكشف تفاصيل جديدة عن قضية شركة "تكنو" إليت



غزة / سما /

قال المتحدث باسم النيابة العامة في قطاع غزة، المستشار أحمد السوسي، اليوم السبت، إن النيابة باشرت باتخاذ الإجراءات القانونية ضد شركة "تكنو إليت"، بعد وصول كثير من الشكاوى من عدد كبير من المواطنين بأنهم تعرضوا للنصب بعد قيامهم بتشغيل أموالهم في الشركة.

وأكد السوسي في حدثه لإذاعة "صوت الأقصى"، أن النيابة العامة باشرت بمجرد وصول الشكاوى إليها واستدعت عدداً من المشتبه بهم ودونت إفاداتهم، وقامت بإغلاق الشركة وضبط وتحريز كل ما فيها.

وأشار السوسي إلى أنه تم الاستعانة بخبراء اقتصاديين وفنيين من أجل البحث والتحقق التقني والفني، ومبيناً أنه لا تزال إجراءات حصر الأموال قائمة ومتخذة.

وأضاف: "نسير بوتيرة متسارعة لضبط وتحريز كافة الأموال التي تم الحصول عليها من الشركة، وأصدرت النيابة قراراً بمنع سفر كل من حصل على مبالغ مالية كبيرة من الأرباح في سبيل المساواة بين المواطنين".

وتابع: "نحافظ على سرية التحقيقات وإلى حين الانتهاء منها بشكل كامل سيتم طمأنة الجمهور وإعلامهم بالآلية التي سيتم توزيع ما تم ضبطه من خلال عملية محاسبية تناسب الجميع".

وأكمل: " حتى اللحظة لم تصل النيابة العامة إلى رقم ثابت بالمبلغ الذي تم الاحتيال على المواطنين فيه، وما زلنا نتلقى شكاوى حتى اليوم".

واستدرك: "على من لم يتقدم بالشكوى التوجه لمكتب النائب العام مقابل الجامعة الإسلامية، ومن لديه أي معلومات عن أي أموال للشركة تدار في أي مجال من المجالات إعلامنا بها لمساعدة لجان التحقيق في الوصول إلى حقوق المواطنين".

وحذر السوسي المواطنين من إيداع أموالهم في أي شركة غير مرخصة بتداول عملات رقيمة من وزارة الاقتصاد الوطني.

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