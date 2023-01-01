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إحصائية حركة السفر عبر حاجز بيت حانون خلال الأسبوع الماضي

السبت 29 أبريل 2023 11:19 ص / بتوقيت القدس +2GMT
إحصائية حركة السفر عبر حاجز بيت حانون خلال الأسبوع الماضي



غزة / سما /

نشرت الهيئة العامة للمعابر والحدود بوزارة الداخلية والأمن الوطني، صباح السبت، إحصائية حركة التنقل عبر منفذ بيت حانون شمال قطاع غزة خلال الأسبوع الماضي 23 - 28 أبريل 2023).

وأوضحت الإحصائية أن إجمالي المغادرة عبر منفذ بيت حانون خلال الأسبوع الماضي بلغت 15169 مغادراً، فيما بلغ عدد الوصول 5204 وافدين.

وأشارت إلى أن المغادرين توزعوا إلى 15041 مواطناً و37 أجانب، و91 من فلسطينيي الداخل.

وذكرت هيئة المعابر أن أعداد الوافدين لغزة عبر منفذ بيت حانون توزعت بين 5095 مواطناً، و45 أجنبيًا، و57 من فلسطينيي الداخل، و7 وفيات ممن كانوا يتعالجون في الضفة والداخل المحتل.

#حاجز بيت حانون #ايرز

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