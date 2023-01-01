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سيعضون أصابع الندم.. الدفاع الجوي الإيراني يهدد إسرائيل برد مدمر

السبت 29 أبريل 2023 11:09 ص / بتوقيت القدس +2GMT
سيعضون أصابع الندم.. الدفاع الجوي الإيراني يهدد إسرائيل برد مدمر



وكالات / سما /

هدد قائد الدفاع الجوي الإيراني، العميد علي رضا صباحي، إسرائيل بما قال إنه "رد مدمر" في حال هاجمت بلاده.

ووفق تصريحات نقلتها وكالة "فارس" الإيرانية، قال صباحي: "لو كان هؤلاء قادرين على القيام بشيء، فليتحكموا بمشكلاتهم، ولا ينبغي حتى أن يفكروا بالعدوان والهجوم الجوي على الأجواء المقدسة للجمهورية الإسلامية الإيرانية، وبالطبع هم يدركون بأنهم إذا أرادوا أن يفعلوا ذلك فسيتلقون ردا مدمرا يجعلهم يعضون أصابع الندم".

وتباهى قائد الدفاع الجوي الإيراني بما وصلت إليه قواته، قائلا: "قوة الدفاع الجوي للجمهورية الاسلامية الايرانية، ضمن القوى الأولى للدفاع الجوي بالمنطقة، وهذه القضية تمثل واقعا لا يمكن إنكاره".

وبرر صباحي ذلك موضحا أن "المعدات التي نستخدمها في الوقت الحاضر في الدفاع الجوي بالبلاد، هي المعدات الأقوى والأحدث في العالم".

ولفت إلى أن بلاده لم تعد تعتمد على أي دولة في استيراد معدات ومنظومات الدفاع الجوي، بل صارت قادرة على تصدير تلك المعدات.

وقال: "في الوقت الحاضر وفي موضوع معدات الدفاع الجوي بكل مجالاتها بما فيها الرصد والمراقبة ومنظومات الاعتراض ومنظومات الاستطلاع ومنظومات تقنية المعلومات والاتصالات، لسنا معتمدين على أي دولة ولا بحاجة إليها، ولدينا اكتفاء ذاتي.. ويمكننا تصدير هذه المعدات".

#إيران #إسرائيل #الدفاع الجوي

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