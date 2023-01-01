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فتح: ما يسمى "مؤتمر العودة" يهدف لترسيخ الانقسام وشق الصف الوطني

السبت 29 أبريل 2023 10:48 ص / بتوقيت القدس +2GMT
فتح: ما يسمى "مؤتمر العودة" يهدف لترسيخ الانقسام وشق الصف الوطني



رام الله / سما /

اعتبر المتحدث باسم حركة "فتح" منذر الحايك، عقد ما يسمى "مؤتمر العودة" في مدينة مالمو السويدية، التفافاً على منظمة التحرير الفلسطينية، الممثل الشرعي والوحيد لشعبنا، بهدف ترسيخ الانقسام وشق الصف الوطني للجاليات الفلسطينية.

ودعا الحايك في حديث إذاعي اليوم السبت، الجاليات الفلسطينية إلى الالتزام بالفعاليات التي أقرتها دائرة شؤون اللاجئين في منظمة التحرير، مشيرا إلى أن هذا المؤتمر يتزامن مع احياء ذكرى النكبة في الامم المتحدة ومشاركة الرئيس محمود عباس في الخامس عشر من الشهر المقبل والقائه كلمة تشرح الظلم التاريخ الذي وقع على شعبنا.

#فتح #مؤتمر العودة #الانقسام #منظمة التحرير الفلسطينية

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