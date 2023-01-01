  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

الاحتلال اقتحم زنزانة الأسير محمود العارضة وصادر مقتنياته

السبت 29 أبريل 2023 10:17 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الاحتلال اقتحم زنزانة الأسير محمود العارضة وصادر مقتنياته



رام الله / سما /

أفادت مصادر خاصة بأنّ قوات الاحتلال اقتحمت، في سجن عسقلان، الليلة الماضية، زنزانة الأسير محمود العارضة، قائد عملية "نفق الحرية" في سجن جلبوع.

وأضافت مصادر الميادين، من داخل سجون الاحتلال، أنّ "الوحدات التي اقتحمت زنزانته عاثت فيها فساداً، وصادرت جميع مقتنياته وأوراقه الخاصة وكتاباته".

يُذكَر أنّ الأسير محمود العارضة (47 عاماً)، من بلدة عرابة جنوبي جنين، دخل عامه السابع والعشرين في سجون الاحتلال.

واعتقلت قوات الاحتلال الأسير العارضة بتاريخ 21 أيلول/سبتمبر من عام 1996. وأصدرت محكمة الاحتلال بحقه حكماً بالسَّجن المؤبَّد، بالإضافة إلى 15 عاماً، بتهمة المشاركة في عمليات المقاومة، بينما لم يكن هذا الاعتقال الأول، بحيث اعتُقل في عام 1992، وأمضى 41 شهراً في سجون الاحتلال، بالإضافة إلى محاكمته الأخيرة، بحيث أصدرت محكمة الاحتلال حكما بالسجن 5 أعوام إضافية للأسير محمود ورفاقه الأسرى، الذين انتزعوا حريتهم، ودفع غرامة مالية قدرها 5 آلاف شيكل.

وقبل يومين، أفادت مصادر خاصة بأنّ الأسير محمد العارضة يخضع لممارسات قاسية جداً في عزله في سجن ريمون.

وأضافت المصادر أنّ إدارة السجون تسعى لعزله عن كل شيء حوله، من خلال حرمانه من الزيارات، بحيث يتم نقله في أثناء وقت الزيارة، أو يُمنع الأهل من زيارته بزعم أنهم محظورون أمنياً.

وأكدت المصادر أنّ إدارة السجون "تمنع الأسير عارضة من الكتابة وتصادر جميع مقتنياته من أقلام وأوراق، من أجل منعه من كتابة أي رسالة، وتُجري تفتيشاً دقيقاً بصورة شبه يومية في زنزانته".

وأشارت المصادر إلى أنّه ممنوع من الاختلاط بأي سجين آخر، وأضافت أنّ الأسير قدّم شكوى إلى إدارة السجون، لكنّه لم يلق أي تجاوب.

الجدير بالذكر أنّ الأسيرين محمود ومحمد العارضة هما من قادة عملية "نفق الحرية"، التي تمكّن خلالها 6 أسرى فلسطينيين، معظمهم من المحكومين بالسَّجن المؤبّد، من انتزاع حريتهم من سِجن "جلبوع"، المسمى عند الاحتلال "صندوق الخزنة"، بعد أن حفروا نفقاً استمر العمل فيه شهوراً طويلة، وفقاً لتقديرات إسرائيلية.

#الاحتلال #محمود العارضة

الأكثر قراءة اليوم

رجل في مطار دبي يصرخ "فلسطين حرة" أمام مسافرين إسرائيليين ويثير ضجة

تغريدة لوزير الخارجية الإسرائيلي تثير موجة سخرية

صور: وصول العائدين من السودان عبر معبر رفح البري

انتحار 3 جنود إسرائيليين خلال الشهر الجاري.. وهاليفي يصدر تعليمات

هل ستبقى دولة الاحتلال لتحتفل بمئويتها؟ جنرالان إسرائيليان يستعرضان عدة سيناريوهات

عملية نفق الحرية: بن غفير يعتزم إقالة مفوضة السجون الإسرائيلية

وزيرة الصحة: هذا هو المسبب الرابع للوفاة في فلسطين

الأخبار الرئيسية

صحيفة: هكذا ردت المقاومة على تصريحات نتنياهو حول تحريك صفقة تبادل الأسرى..

قوات الاحتلال تقتحم عدة مدن في الضفة فجرا و اندلاع اشتباكات مُسلحة

20230429013346

فيديو: إصابة 3 مدنيين سوريين بقصف إسرائيلي على محيط مدينة حمص

بِدء العمل بالتوقيت الصيفي في فلسطين

هل ثمة صفقة تبادل أسرى قريبة أم تصريحات نتنياهو للتهدئة؟

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية