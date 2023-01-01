مقتل فتى بجريمة اطلاق نار قرب الطيبة بأراضي الـ48

الداخل المحتل / سما /

قتل الفتى مهدي حريري (19 عاما)، وأصيب آخر بجروح متوسطة في جريمة إطلاق نار الليلة الماضية، في شارع 6 قرب مدينة الطيبة.

وأصيب الفتى بجروح بالغة الخطورة إثر تعرضه لإطلاق نار من مركبة مسرعة في الجزء العلوي من جسده، ونقل إلى المستشفى لتلقي العلاج، لتقر وفاته لاحقا.

وفي جريمة منفصلة في وقت سابق من مساء الجمعة، أصيبت امرأة في الستينات من عمرها بجروح خطيرة، إثر تعرضها للطعن في بلدة كفر برا بمنطقة المثلث الجنوبي.

ومنذ مطلع العام الجاري، قتلت ثلاث نساء في جرائم عنف مختلفة، كان آخرهن الشابة سارة الغنامي (33 عاما) التي تعرضت للطعن في جريمة وقعت الخميس، في بلدة أبو قرينات في النقب.

وبلغ عدد قتلى الجرائم في المجتمع العربي بأراضي الـ48، 54 قتيلا في أعقاب جريمة القتل الليلة، فيما تبيّن أن عدد القتلى هذا العام بلغ أكثر من الضعف مقارنة مع الفترة الموازية من العام الماضي 2022.

وتشهد البلدات الفلسطينية بأراضي الـ48 جرائم قتل وأحداث عنف متزايدة منذ مطلع العام 2023 ولغاية اليوم مقارنة بالفترة الموازية مع العام الماضي، في ظل تواطؤ الشرطة الإسرائيلية وعدم عملها لاجتثاث العنف والجريمة.