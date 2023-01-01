  1. الرئيسية
  2. فلسطين 48

مقتل فتى بجريمة اطلاق نار قرب الطيبة بأراضي الـ48

السبت 29 أبريل 2023 09:39 ص / بتوقيت القدس +2GMT
مقتل فتى بجريمة اطلاق نار قرب الطيبة بأراضي الـ48



الداخل المحتل / سما /

قتل الفتى مهدي حريري (19 عاما)، وأصيب آخر بجروح متوسطة في جريمة إطلاق نار الليلة الماضية، في شارع 6 قرب مدينة الطيبة.

وأصيب الفتى بجروح بالغة الخطورة إثر تعرضه لإطلاق نار من مركبة مسرعة في الجزء العلوي من جسده، ونقل إلى المستشفى لتلقي العلاج، لتقر وفاته لاحقا.

وفي جريمة منفصلة في وقت سابق من مساء الجمعة، أصيبت امرأة في الستينات من عمرها بجروح خطيرة، إثر تعرضها للطعن في بلدة كفر برا بمنطقة المثلث الجنوبي.

ومنذ مطلع العام الجاري، قتلت ثلاث نساء في جرائم عنف مختلفة، كان آخرهن الشابة سارة الغنامي (33 عاما) التي تعرضت للطعن في جريمة وقعت الخميس، في بلدة أبو قرينات في النقب.

وبلغ عدد قتلى الجرائم في المجتمع العربي بأراضي الـ48، 54 قتيلا في أعقاب جريمة القتل الليلة، فيما تبيّن أن عدد القتلى هذا العام بلغ أكثر من الضعف مقارنة مع الفترة الموازية من العام الماضي 2022.

وتشهد البلدات الفلسطينية بأراضي الـ48 جرائم قتل وأحداث عنف متزايدة منذ مطلع العام 2023 ولغاية اليوم مقارنة بالفترة الموازية مع العام الماضي، في ظل تواطؤ الشرطة الإسرائيلية وعدم عملها لاجتثاث العنف والجريمة.

#قتل #اطلاق نار #الطيبة

الأكثر قراءة اليوم

هل ثمة صفقة تبادل أسرى قريبة أم تصريحات نتنياهو للتهدئة؟

رجل في مطار دبي يصرخ "فلسطين حرة" أمام مسافرين إسرائيليين ويثير ضجة

تغريدة لوزير الخارجية الإسرائيلي تثير موجة سخرية

صور: وصول العائدين من السودان عبر معبر رفح البري

انتحار 3 جنود إسرائيليين خلال الشهر الجاري.. وهاليفي يصدر تعليمات

هل ستبقى دولة الاحتلال لتحتفل بمئويتها؟ جنرالان إسرائيليان يستعرضان عدة سيناريوهات

عملية نفق الحرية: بن غفير يعتزم إقالة مفوضة السجون الإسرائيلية

الأخبار الرئيسية

الدفاع الجوي الإيراني

الدفاع الجوي الإيراني يهدد إسرائيل برد مدمر

صحيفة: هكذا ردت المقاومة على تصريحات نتنياهو حول تحريك صفقة تبادل الأسرى..

قوات الاحتلال تقتحم عدة مدن في الضفة فجرا و اندلاع اشتباكات مُسلحة

20230429013346

فيديو: إصابة 3 مدنيين سوريين بقصف إسرائيلي على محيط مدينة حمص

بِدء العمل بالتوقيت الصيفي في فلسطين

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية