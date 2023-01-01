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مسؤول أمني "إسرائيلي": حزب الله يقف وراء عملية "مجدو"

السبت 29 أبريل 2023 09:36 ص / بتوقيت القدس +2GMT
مسؤول أمني "إسرائيلي": حزب الله يقف وراء عملية "مجدو"



القدس المحتلة / سما /

زعم ما يسمى بــ"مستشار الأمن الوطني الإسرائيلي" تساحي هنجبي، أن "حزب الله" يقف وراء عملية "مجدو" الشهر الماضي في شمال فلسطين المحتلة.

وكانت انفجرت عبوة ناسفة مزروعة على جانب الطريق في منطقة مجدو شمال فلسطين المحتلة، ما أدى لإصابة قائد سيارة كان متواجداً في مكان الانفجار.

وقال هنغبي:"إن قوات الجيش "الإسرائيلي" قتلت شخصاً كان يحمل حزاماً ناسفاً بعد أن عبر على ما يبدو من لبنان إلى "إسرائيل" وفجّر قنبلة في الـ 13 من مارس بالقرب من مفترق "مجدو".

ومن ناحيتهم، قال مسؤولون في حينها: "إنه يجري التحقيق في احتمال وقوف "حزب الله" في الانفجار المذكور قرب منطقة "مجدو".

#حزب الله #عملية مجدو

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