رام الله / سما /

أبرزت الصحف الفلسطينية الثلاث (القدس، الحياة الجديدة، الأيام) الصادرة، اليوم السبت،في عناوينها خبر استشهاد الفتى مصطفى عامر صباح (16 عاما) برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، في بلدة تقوع، جنوب شرق بيت لحم، ووقوع إصابات في صفوف المواطنين خلال مواجهات اندلعت مع جنود الاحتلال بمناطق عدة من الضفة.

كما تناولت الصحف، قرار حكومة الاحتلال "شرعنة" 70 بؤرة استيطانية عشوائية في الضفة الغربية.

وفيما يلي أبرز عناوين هذه الصحف:

* "الحياة الجديدة":

- استشهاد فتى تقوع الذي هدد «الشاباك» باغتياله

- "فتح" تنعى المناضل الدكتور يوسف جبران

- عشرات الإصابات في الضفة وعدوان على جنين ومخيمها والاحتلال يقر هدم منزل الأسير كمال جوري في نابلس

- الأسيران عدنان وعمارنة يواصلان إضرابهما.. ووقفة إسناد في يعبد

- حكومة الاحتلال تعتزم «شرعنة» 70 بؤرة استيطانية

- انخفاض الحرارة اليوم و«الدفاع المدني» يحذر من حالة جوية متوسطة الفعالية

- بدء العمل بالتوقيت الصيفي

- الحلو: قرارات "محاكم غزة" بحق هيئة التقاعد جائرة ومخالفة لأحكام القانون

- هل تطيح عملية «نفق الحرية» بمفوضة سجون الاحتلال؟

- وصول حافلات إجلاء الطلبة والمواطنين من الخرطوم إلى غزة

- الكشف عن لوحتين غير معروفتين للفنان والكاتب الراحل جبرا إبراهيم جبرا

- القبض على المشتبه فيه الرئيس بجريمة سطو على فرع بنك في عقربا

- ترامب يتعهد بـ "سحق" بايدن ويحذر من "فوضى"

- وفاة مواطن من دير السودان إثر حادث دهس

- استطلاع للرأي يظهر انكماش ائتلاف نتنياهو لـ 50 مقعدا

* "الأيام":

- استشهاد فتى برصاص الاحتلال في تقوع وإصابات خلال مواجهات بمناطق عدة

- 50 ألف شخص أدوا صلاة الجمعة في المسجد الأقصى

- الاحتلال يعتزم البدء خلال أسابيع "بشرعنة" 70 بؤرة استيطانية عشوائية

- التحذير من حالة جوية متوسطة الفعالية خلال الـ48 ساعة المقبلة

- بدء العمل بالتوقيت الصيفي

- استطلاع: ائتلاف نتنياهو ينكمش لـ50 مقعداً في الانتخابات المقبلة

- جيش الاحتلال يصدر قراراً بهدم منزل عائلة أسير في مدينة نابلس

- 215 نازحاً من أبناء الجالية الفلسطينية في السودان يصلون مدينتي غزة وجدة

- فتح السفارتين في السعودية وإيران خلال الأيام المقبلة

- السودان: تمديد الهدنة لا يوقف المعارك وارتفاع حصيلة الضحايا إلى 574 قتيلاً

- وزير إيراني يزور الحدود اللبنانية الإسرائيلية: "الكيان يفهم لغة القوة فقط"

- مقتل 26 أوكرانياً في ضربات روسية.. كييف تؤكّد: هجومنا المضاد بات وشيكاً

* "القدس":

- شهيد في تقوع وعشرات المصابين خلال مواجهات ضد الاستيطان

- اسرائیل تقرر شرعنة 70 موقعاً استيطانيا عشوائياً في الأراضي الفلسطينية

- 50 ألفا أدوا صلاة الجمعة في المسجد الأقصى

- "الإصلاح القضائي" في إسرائيل: خيارات نتنياهو بين السيئ والأسوأ

- اخلاء جاليتنا وطلبتنا في الخرطوم إلى غزة والسعودية

- المعارك متواصلة في السودان رغم الهدنة

- 26 قتيلا في ضربات صاروخية روسية على أوكرانيا

- "هارتس": دفع رشاوى لدول مقابل التصويت لصالح اسرائيل بالمحافل الدولية