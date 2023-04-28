  1. الرئيسية
  2. إقتصاد

أسعار الخضروات واللحوم في غزة اليوم السبت

السبت 29 أبريل 2023 07:56 ص / بتوقيت القدس +2GMT
أسعار الخضروات واللحوم في غزة اليوم السبت



غزة /سما/

جاءت أسعار الخضروات والدجاج واللحوم والبيض في أسواق قطاع غزة اليوم السبت 29 ابريل 2023 على النحو التالي: -

بندورة                        1.5 شيكل

بصل                            1.7 شيكل

بطاطا بلدية                     1.8شيكل

ليمون                           1.5 شيكل

خيار حمام                   1 شيكل

فلفل حلو ملون "فليفلة"        6 شيكل

جزر                            2شيكل

فلفل حار                       5 شيكل

باذنجان                      2 شيكل

خيار بلدي                     4 شيكل

بنجر                        3 شيكل

لفت                           1.5 شيكل

جزر أحمر                    3.5 شيكل

جزر عادي                 2 شيكل

بطاطا حلوة                1 شيكل

ثومة                           6 شيكل

بطاطا صغيرة            1.2 شيكل

كوسا                         1 شيكل

فول اخضر                 1.5 شيكل

يقطينة                        4 شيكل

فلفل سلطان                 3 شيكل

ملفوف أبيض                3 شيكل

ملفوف أحمر               3 شيكل

زهرة                        2.5 شيكل

قرع                    4 شيكل

بندورة شيري           5 شيكل

بازيلاء خضراء       6 شيكل

دجاج                     11 شيكل

لحوم حمراء             40 شيكل

طبق البيض    12 شيكل

الأكثر قراءة اليوم

رجل في مطار دبي يصرخ "فلسطين حرة" أمام مسافرين إسرائيليين ويثير ضجة

"المفوضية الأوروبية": إسرائيل حولت الصحراء إلى جنة.. وردود غاضبة

تغريدة لوزير الخارجية الإسرائيلي تثير موجة سخرية

صور: وصول العائدين من السودان عبر معبر رفح البري

انتحار 3 جنود إسرائيليين خلال الشهر الجاري.. وهاليفي يصدر تعليمات

هل ستبقى دولة الاحتلال لتحتفل بمئويتها؟ جنرالان إسرائيليان يستعرضان عدة سيناريوهات

عملية نفق الحرية: بن غفير يعتزم إقالة مفوضة السجون الإسرائيلية

الأخبار الرئيسية

20230429013346

فيديو: إصابة 3 مدنيين سوريين بقصف إسرائيلي على محيط مدينة حمص

بِدء العمل بالتوقيت الصيفي في فلسطين

هل ثمة صفقة تبادل أسرى قريبة أم تصريحات نتنياهو للتهدئة؟

photo_2023-04-28_19-11-58

انتحار 3 جنود إسرائيليين خلال الشهر الجاري.. وهاليفي يصدر تعليمات

photo_2023-04-28_18-08-09

عملية نفق الحرية: بن غفير يعتزم إقالة مفوضة السجون الإسرائيلية

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية
اعلان عائم