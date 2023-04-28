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بيت لحم: اضراب شامل السبت حدادا على روح الشهيد صباح

السبت 29 أبريل 2023 02:37 ص / بتوقيت القدس +2GMT
بيت لحم: اضراب شامل السبت حدادا على روح الشهيد صباح



بيت لحم/سما/

أعلنت لجنة التنسيق الفصائلي في بيت لحم، عن إضراب في كافة المحافظة، السبت، حدادا على روح الشهيد مصطفى عامر صباح من بلدة تقوع.

وأفادت لجنة التنسيق الفصائلي في بيان صدر عنها، أن الإضراب يشمل المدارس والجامعات وكافة مناحي الحياة، باستثناء المخابز والصيدليات والمرافق الطبية، حتى الساعة الثالثه عصرا.

استشهد الطفل مصطفى عامر صباح (16 عاما)، اليوم الجمعة، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في بلدة تقوع، جنوب شرق بيت لحم.

وسيتم تشييع جثمان الشهيد غدا حيث سينطلق الموكب عند الساعة العاشرة صباحا من أمام مستشفى بيت جالا الحكومي، وصولا إلى منزله لإلقاء نظرة الوداع الأخيرة، ثم الصلاة عليه ومواراته الثرى.

#بيت لحم

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