جنين: مهرجان تأبين للشهيدين محمد خلوف وأحمد مساد

جنين/سما/

نظمت القوى الوطنية والإسلامية ومؤسسات وفعاليات بلدة برقين جنوب غرب جنين، مساء اليوم الجمعة، مهرجانا تأبينيا للشهيدين محمد أحمد خلوف وأحمد محمد مساد الذين ارتقيا برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي .

وأقيم المهرجان في ساحة مدرسة بنات برقين الثانوية، حيث ألقيت كلمات لكل من حركة فتح والقوى الوطنية والإسلامية ولذوي الشهيدين وفعاليات برقين.

وأكد المتحدثون ضرورة تعزيز الوحدة الوطنية لكي يتمكن شعبنا من التصدي لجرائم الاحتلال وعدوانه المستمر، مشددين على ضرورة العمل على إسناد الأسرى في معتقلات الاحتلال.

وطالبوا المجتمع الدولي بالتدخل الفوري لتوفير الحماية لشعبنا، وإنقاذ حياة الأسرى المرضى وخاصة وليد دقة، ولتسليم جثامين الشهداء المحتجزة.