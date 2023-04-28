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معروف يكشف موعد وصول الفوج الثاني للعائدين من السودان

الجمعة 28 أبريل 2023 08:57 م / بتوقيت القدس +2GMT
معروف يكشف موعد وصول الفوج الثاني للعائدين من السودان



غزة/سما/

كشف رئيس المكتب الإعلامي الحكومي بغزة سلامة معروف، اليوم الجمعة، عن موعد وصول الفوج الثاني للعائدين من السودان.

وقال معروف خلال حديثه مع قناة الأقصى: " من المتوقع أن يصل الفوج الثاني للعائدين من السودان يوم الأحد القادم، وتجري الترتيبات لاستقبالهم وإدخالهم للقطاع بالتعاون مع الجانب المصري.

وأكد معروف أن جهود كبيرة بذلت طوال الأيام الماضية لإجلاء المواطنين والطلاب الفلسطينيين من السودان.

وأشار إلى أن الفوج الأول وعددهم 172 طالبًا ومواطنًا وصلوا مساء اليوم إلى أرض الوطن عبر معبر رفح البري، كدفعة أولى من القادمين من السودان.

#غزة

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