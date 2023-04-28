أول دولة عربية تستضيف كأس العالم للسلة

الدوحة/سما/

أصبحت قطر أول دولة عربية تستضيف كأس العالم لكرة السلة (رجال)، بعدما أعلن الاتحاد الدولي للعبة، اليوم الجمعة منح الدوحة حق استضافة البطولة العالمية في العام 2027.

وقال الاتحاد الدولي في بيان على موقعه الرسمي: "حصل الاتحاد القطري لكرة السلة على حقوق استضافة كأس العالم لكرة السلة 2027، على أن تُلعب جميع مباريات البطولة المرموقة في مدينة الدوحة".

وأضاف البيان: "عند اتخاذ قراره، أعجب المجلس المركزي للاتحاد بالملف وخاصة العناصر المتعلقة بالطبيعة الجغرافية المدمجة، والمرونة الفريدة مع جدولة البطولة في الملاعب من أجل تقديم الأفضل للجماهير، فضلاً عن التركيز على الاستدامة".

وتابع البيان: "تملك العاصمة القطرية الدوحة، وهي واحدة من أفضل الوجهات ربطا في العالم، رحلات مباشرة من معظم الدول المشاركة المحتملة، في حين أن المترو وشبكة النقل العام التي تم تطويرها مؤخرًا تربط جميع الملاعب، مما يوفر خدمة من الدرجة الأولى لجميع الزوار".

وأضاف: "نظرًا لأن جميع الفرق تلعب في نفس المدينة، يمكن للجماهير التخطيط لكل شيء مسبقًا والاستمتاع بتجربة فريدة بما أن جميع الملاعب تقع على بعد 30 دقيقة من بعضها البعض".

وقال رئيس الاتحاد الدولي المالي، هاماني نيانغ، في البيان: "أود أن أهنئهم نيابة عن المجلس على جودة العمل الذي سبق وأنجزوه في تقديم هذا الملف. نحن سعداء للغاية لتمكننا من منح قطر استضافة كأس العالم لكرة السلة 2027".

وسيقام مونديال كرة السلة للمرة الأولى في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، على غرار كأس العالم لكرة القدم التي استضافتها قطر أيضا في أواخر 2022.