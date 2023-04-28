  1. الرئيسية
  2. الرياضة

أول دولة عربية تستضيف كأس العالم للسلة

الجمعة 28 أبريل 2023 06:37 م / بتوقيت القدس +2GMT
أول دولة عربية تستضيف كأس العالم للسلة



الدوحة/سما/

أصبحت قطر أول دولة عربية تستضيف كأس العالم لكرة السلة (رجال)، بعدما أعلن  الاتحاد الدولي للعبة، اليوم الجمعة منح الدوحة حق استضافة البطولة العالمية في العام 2027.

وقال الاتحاد الدولي في  بيان على موقعه الرسمي: "حصل الاتحاد القطري لكرة السلة على حقوق استضافة كأس العالم لكرة السلة 2027، على أن تُلعب جميع مباريات البطولة المرموقة في مدينة الدوحة".

وأضاف البيان: "عند اتخاذ قراره، أعجب المجلس المركزي للاتحاد بالملف وخاصة العناصر المتعلقة بالطبيعة الجغرافية المدمجة، والمرونة الفريدة مع جدولة البطولة في الملاعب من أجل تقديم الأفضل للجماهير، فضلاً عن التركيز على الاستدامة".

وتابع البيان: "تملك العاصمة القطرية الدوحة، وهي واحدة من أفضل الوجهات ربطا في العالم، رحلات مباشرة من معظم الدول المشاركة المحتملة، في حين أن المترو وشبكة النقل العام التي تم تطويرها مؤخرًا تربط جميع الملاعب، مما يوفر خدمة من الدرجة الأولى لجميع الزوار".

وأضاف: "نظرًا لأن جميع الفرق تلعب في نفس المدينة، يمكن للجماهير التخطيط لكل شيء مسبقًا والاستمتاع بتجربة فريدة بما أن جميع الملاعب تقع على بعد 30 دقيقة من بعضها البعض".

وقال رئيس الاتحاد الدولي المالي، هاماني نيانغ، في البيان: "أود أن أهنئهم نيابة عن المجلس على جودة العمل الذي سبق وأنجزوه في تقديم هذا الملف. نحن سعداء للغاية لتمكننا من منح قطر استضافة كأس العالم لكرة السلة 2027".

وسيقام مونديال كرة السلة للمرة الأولى في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، على غرار كأس العالم لكرة القدم التي استضافتها قطر أيضا في أواخر 2022.

#كأس العالم للسلة

الأكثر قراءة اليوم

غزة : العمصي يوضح تفاصيل جديدة بشأن بملف تصاريح العمل في اسرائيل

"المفوضية الأوروبية": إسرائيل حولت الصحراء إلى جنة.. وردود غاضبة

اتحاد المقاولين الفلسطينيين يكشف اسباب تأخر العمل في المدن المصرية بغزة

أسعار صرف العملات

تحذير .. فيروس جديد قد يكون أسوأ 100 مرة من "كوفيد"؟

شاهد: وزير خارجية إيران يزور الحدود الفلسطينية اللبنانية

استطلاع: ائتلاف نتنياهو ينكمش لـ50 مقعدا بانتخابات للكنيست وغانتس يتقدم

الأخبار الرئيسية

photo_2023-04-28_17-03-16

صور: وصول العائدين من السودان عبر معبر رفح البري

photo_2023-04-28_16-44-21

هل ستبقى دولة الاحتلال لتحتفل بمئويتها؟ جنرالان إسرائيليان يستعرضان عدة سيناريوهات

photo_2023-04-28_14-08-51

شهيد وإصابات في مواجهات مع قوات الاحتلال بالضفة الغربية

photo_2023-04-28_16-00-45

لهذا السبب.."إسرائيل" تدفع رشاوى لمسؤولين ليبيريين

photo_2023-04-28_15-44-47

شاهد: وزير خارجية إيران يزور الحدود الفلسطينية اللبنانية

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية
اعلان عائم