بالفيديو: وزير خارجية إيران يزور الحدود مع الأراضي المحتلة خلال زيارته لبنان

القدس المحتلة/سما/

أفادت وسائل إعلام عبرية، اليوم الجمعة، بأن وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، قد تفقد الحدود الشمالية خلال زيارته الحالية للبنان.



وذكر الموقع الإلكتروني العبري 0404، مساء اليوم الجمعة، أن وزير الخارجية الإيراني قد تفقد الحدود اللبنانية الإسرائيلية برفقة عدد من أعضاء مجلس النواب اللبناني من "حزب الله"، وذلك في إطار زيارته للبنان.

في وقت نقل الموقع الإلكتروني العبري "واللا"، عن حسين أمير عبد اللهيان، قوله: الصهاينة لا يفهمون إلا القوة.



وفي السياق نفسه، التقى الأمين العام لـ"حزب الله" اللبناني، حسن نصر الله، بوزير الخارجية ‏الإيرانية، حسين أمير عبد اللهيان، والوفد المرافق له ‏بحضور السفير الإيراني في بيروت مجتبى أماني، اليوم الجمعة.



وقالت قناة "الميادين" إن اللقاء شهد استعراض آخر ‏التطورات في المنطقة، إلى جانب بحث الاتفاق الإيراني السعودي وآثاره ‏على دول المنطقة، وكذلك آخر تطورات الأحداث في لبنان وفلسطين.





جاء اللقاء بعدما وصل عبد اللهيان، يوم الأربعاء الماضي، إلى العاصمة اللبنانية بيروت بعد ختام زيارته الرسمية إلى سلطنة عمان، والتي بحث فيها مع المسؤولين اللبنانيين آخر المستجدات في المنطقة.



وأشاد الوزير الإيراني خلال زيارته بالروابط الثنائية بين طهران وبيروت، قائلا إن لديه "اقتراحات وابتكارات بهدف تحسين الوضع في لبنان"، مؤكدا أن زيارته الجديدة إلى بيروت جاءت لتعلن "عن دعمنا القوي للشعب والجيش والمقاومة في لبنان"، كما أشار إلى أن إيران "لطالما دعمت المفاوضات في المنطقة"، وأنها "لا تعتبر الحروب حلا".