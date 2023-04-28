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بث مباشر لخروج أول عربي إلى الفضاء الخارجي

الجمعة 28 أبريل 2023 05:38 م / بتوقيت القدس +2GMT
بث مباشر لخروج أول عربي إلى الفضاء الخارجي



وكالات

أصبح رائد الفضاء الإماراتي، سلطان النيادي، أول عربي يسبح في الفضاء الخارجي بعد خروجه اليوم، من محطة الفضاء الدولية لإجراء عمليات صيانة وتركيب ألواح شمسية.


 ونشرت وكالة الفضاء الأميركية "ناسا" بثا مباشرا ما زال مستمرا إلى الآن، لخروج النيادي وزميله رائد الفضاء، ستيفن بوين، خارج المحطة وهما يقومان بعمليات صيانة ما زالت مستمرة إلى الآن.


وكتب النيادي، قبل ساعات على حسابه في "تويتر": "اليوم نصل إلى محطة جديدة في مسيرتنا... خُضت تدريبات مكثفة لأكثر من 3 سنوات تحضيرًا لهذه المهمة التي تتطلب تركيزًا عاليًا، ودقة".

#. سلطان النيادي #الامارات #الفضاء

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