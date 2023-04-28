وصول حافلات إجلاء طلبتنا ومواطنينا من الخرطوم إلى مصر

القاهرة/سما/

أعلنت سفارة دولة فلسطين لدى جمهورية مصر العربية، عن وصول الحافلات التي تقل الطلبة والمواطنين من أبناء شعبنا، والقادمين من السودان، إلى جمهورية مصر العربية عبر معبر أرقين الحدودي.

ويتوجه 194 مواطنا إلى قطاع غزة عبر معبر رفح البري، بمرافقة مندوب السفارة، و29 مواطنا إلى مطار القاهرة الدولي للانتقال إلى وجهاتهم التالية.

وكان في استقبال طلبتنا ومواطنينا، وفد من سفارة دولة فلسطين لدى مصر، لتذليل كافة العقبات، ومرافقتهم حتى وصولهم معبر رفح البري.

وأكد سفير دولة فلسطين لدى مصر دياب اللوح أنه بناء على توجيهات الرئيس محمود عباس، وتعليمات الحكومة الفلسطينية ممثلة بوزارة الخارجية والمغتربين، واللجنة المكلفة بمتابعة إجراءات الإجلاء والمشكّلة من الأجهزة الأمنية والسيادية الفلسطينية، قامت السفارة بإجراء اتصالات حثيثة مع الأجهزة المصرية المعنية، من أجل نقل المواطنين من الخرطوم إلى قطاع غزة عبر جمهورية مصر العربية.

وأكد السفير اللوح تعاون الأجهزة المصرية عبر توفير تأمين أمني مصري برفقة الحافلات، التي رافقهم بها مندوبو السفارة من المعبر السوداني المصري، وصولا إلى معبر رفح البري.

وثمنت السفارة دور الحكومة المصرية والأجهزة المعنية فيها، لحرصها على تأمين خروج العائدين الفلسطينيين، وتذليل العقبات كافة، حتى عودتهم بسلام إلى أهلهم وذويهم.

وأكد السفير اللوح استمرار عمل خلية إدارة الأزمة في سفارة فلسطين بالقاهرة، بإشراف وزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي، والتنسيق والتعاون الكاملين مع سفارة فلسطين لدى السودان الشقيق.

وأعلن المكتب الإعلامي الحكومي بغزة، إنهاء الجهات الحكومية وفي مقدمتها هيئة المعابر والحدود الترتيبات اللازمة لاستقبال الطلبة وأبناء شعبنا القادمين من السودان.

وأكد المكتب في بيان له، أنه سيتم فتح معبر رفح اليوم الجمعة استثناءً لاستقبالهم بالاتفاق مع الأشقاء في الجانب المصري من المعبر.

وتقدم المكتب الإعلامي الحكومي بالشكر من جميع الجهات التي ساهمت في تسهيل مغادرة هذا الفوج من أبناء جاليتنا هناك، داعيًا الله أن يحفظ شعبنا في كل مكان، وأن يسلم السودان وأهله وينهي الأزمة الحالية التي يمرون بها.