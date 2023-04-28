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بالفيديو: سرايا القدس-كتيبة جنين تستهدف آليات الاحتلال بعبوات ناسفة

الجمعة 28 أبريل 2023 04:55 م / بتوقيت القدس +2GMT
بالفيديو: سرايا القدس-كتيبة جنين تستهدف آليات الاحتلال بعبوات ناسفة



جنين/سما/

أكدت سرايا القدس-كتيبة جنين، مساء اليوم الجمعة ، أنها فجرت عدداً من العبوات الناسفة بآليات الاحتلال بشكل مباشر خلال اقتحامها لمخيم جنين.

وقالت  سرايا القدس - كتيبة جنين : "مجاهدونا يفجرون عدد من العبوات الناسفة بآليات الاحتلال بشكل مباشر في محيط المخيم".

و أُصيب شابان خلال اقتحام قوات الاحتلال "الإسرائيلي"، اليوم الجمعة ، محيط مخيم جنين، فيما اندلعت اشتباكات مسلحة عنيفة مع المقاومين.

 

       

وأوضحت مصادر محلية، أنه تم اكتشاف قوة خاصة تتبع لجيش الاحتلال على مدخل مخيم جنين، حيث اندلعت اشتباكات مسلحة عنيفة بين مقاومين وقوات الاحتلال عقب اقتحام قوات الاحتلال مخيم جنين.

ومن ناحيته، زعم موقع والا العبري: "أن قوات الجيش "الإسرائيلي" اعتقلت شابين فلسطينيين خلال اقتحام جنين".

  

#جنين

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