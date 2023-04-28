القدس المحتلة/سما/

فيما يلي أبرز عناوين الصحف الإسرائيلية (يديعوت أحرونوت، وهآرتس، ومعاريف)، الصادرة اليوم الجمعة.

* "يديعوت أحرونوت":

- احتجاج اليمين: مئات آلاف المتظاهرين الداعمين لاضعاف الجهاز القضائي أمام الكنيست والمحكمة العليا

- وزير القضاء في خطاب تحريضي غير مسبوق ضد المحكمة العليا

- وزراء وأعضاء كنيست في المظاهرة: لا نريد تسوية وانما إقرار القوانين

- المتظاهرون داسوا على صور رئيسة المحكمة العليا والمستشارة القانونية للحكومة

- خلال أربع ساعات أربعة قتلى على خلفية جنائية

- ناحوم برنع يكتب: اليمين يكسر حاجز الصمت

* "معاريف":

- رقم قياسي بدعم المعارضة: استطلاع للراي يشير الى ان المعارضة ستحصل على 70 مقعدا في الكنيست، والليكود برئاسة نتنياهو ينهار ويصل الى 23 مقعدا من اصل 32 اليوم.. والمعسكر الرسمي برئاسة جانتس أكبر قائمة وسيحصل على 28 مقعدا، حزب يش عتيد برئاسة لبيد 17 مقعدا، شاس 10، يهدوت هتوراة 7، الصهيونية الدينية 6، الجبهة والعربية للتغيير 6، إسرائيل بيتنا 6، القائمة العربية الموحدة 5، حزب بن غبير 4، ميرتس 4، حزب العمل 4 .

- حوالي 200 الف في المظاهرة الداعمة للحكومة

- للأسبوع الـ17 ستجري مظاهرة في تل ابيب ضد الحكومة يوم غد السبت

-رفع أسعار الحليب ووزير المالية الحالي يتهم الحكومة السابقة

- إدانة أربعة يهود بالإرهاب بعد ان اعتدوا بالقدس على شاب عربي خلال احداث شهر أيار قبل عامين

- هكذا تبدو السيادة التي تحدث عنها وزير الامن القومي: 57 قتيلا بالمجتمع العربي منذ مطلع العام

- قطع التيار الكهربائي امس في كافة المناطق وقراصنة من السودان يؤكدون انهم يقفوا وراء ذلك وشركة الكهرباء تنفي

- بن كسبيت يكتب: مشكلة الائتلاف انه لم ينتج أي شيئا إيجابيا والحل اتهام المحكمة العليا بكل أمراض هذه الحكومة

* "هارتس":

- أسبوع الطقوس والخطابات والمواجهات العنيفة يظهر مدى كبر الازمة بين سكان إسرائيل

- بن غبير للشرطة: اطلبوا من المستشارة القانونية للحكومة اعتقالات بدون أمر قضائي

- ألمانية من أصول فلسطينية منعت من دخول إسرائيل وشهدت الإهانة والشتائم في المطار

- نتنياهو يريد إبقاء مبادرة الانقلاب على الجهاز القضائي من وراء ظهره لكن أن لا يشعر بالاهانة

- افتتاحية الصحيفة : اتركوا العلم الفلسطيني، بعد مصادرة الاعلام الفلسطينية الشرطة تخضع لسياسة بن غبير

- الآمال الكاذبة لمظاهرة المليونية التي دعا إليها اليمين

ـــ