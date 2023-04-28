رام الله/سما/

أبرزت الصحف المحلية الثلاث (الحياة الجديدة، والأيام، والقدس)، الصادرة اليوم الجمعة، خبر استشهاد الشاب أحمد يعقوب طه (39 عاما) من بلدة بديا غرب سلفيت، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، وهو ضابط في الأجهزة الأمنية.

وفيما يلي أبرز العناوين:

"الحياة الجديدة"

_ في جريمة جديدة وثقتها الكاميرات.. الاحتلال يعدم ضابطا من الأجهزة الأمنية قرب حارس

_ الرئيس يهاتف القنصل المصري معزيا بوفاة شقيقه ويهنئ رؤساء جنوب أفريقيا وجمهوريتي توغو وسيراليون وملك هولندا

_ الأسير وليد دقة يعاني صعوبة في النطق وبحاجة إلى رعاية حثيثة

_ الرئيس العراقي يستقبل هب الريح ويجدد تأكيد موقف بلاده الداعم لحقوق شعبنا

_ إلغاء محاضرة لمعهد إسرائيلي في جامعة قبرص الدولية

_ فعاليات وطنية تستنكر الخروج عن الإجماع الوطني بعقد ما يسمى "مؤتمر العودة" في السويد

_ "الخارجية": بدء المرحلة الثالثة لإجلاء جاليتنا من الخرطوم

_ "الأوقاف" تجري قرعة الحج للمحافظات الشمالية

_ الجامعة العربية و"التعاون الإسلامي" تعبران عن استيائهما من تصريحات رئيسة المفوضية الأوروبية المشجعة لإسرائيل

_ جبهة التحرير الفلسطينية تحيي في لبنان الذكرى الـ 46 لانطلاقتها.. ناظم اليوسف: منظمة التحرير هي الممثل الشرعي والوحيد لأبناء شعبنا

_ استعراض للقوة.. 200 ألف يشاركون بتظاهرة اليمين الإسرائيلي لدعم خطة إضعاف القضاء

"الأيام"

­_ جيش الاحتلال يعدم مواطنًا غرب سلفيت وإصابات في اعتداءات المستوطنين بالأغوار

_ الخليل: الاحتلال يشرع بتنفيذ مخطط للاستيلاء على 70 مبنى فلسطينيًا في البلدة القديمة

_ انقطاع الكهرباء في مناطق واسعة في إسرائيل واشتباه بهجوم سيبراني

_ الاحتلال يفرج عن أسير جريح من مخيم عقبة جبر

_ وفاة عامل من غزة في الداخل جراء اعتداء مستوطنين عليه

_ فلسطينيون تم إجلاؤهم من السودان يتوجهون إلى غزة

_ الأمم المتحدة: عمليات القتل الإسرائيلية للفلسطينييـن تضاعفت 4 مرات

"القدس"

_ استشهاد شاب من بديا قرب مستوطنة "أرئيل"

_ "أطباء لحقوق الإنسان": الأسير خضر عدنان يتهدده خطر الموت

_ قطع عشرات الأشجار وإصابات في اعتداءات المستوطنين المتصاعدة

_ اشتباه بهجوم سيبراني: انقطاع الكهرباء بمناطق واسعة في إسرائيل

_ ضغوط إسرائيلية على عدة دول لمنعها من حضور إحياء الأمم المتحدة لذكرى النكبة

_ قلق وخوف يخيم على عائلات فلسطينيين من غزة متواجدين في السودان