الأسير الكفيف عز الدين عمارنة يواصل إضرابه عن الطعام لليوم السادس

جنين/سما/

يواصل الأسير الكفيف عز الدين عمارنة من بلدة يعبد غرب جنين، إضرابه عن الطعام في سجون الاحتلال الإسرائيلي، لليوم السادس على التوالي.

وأعلن عمارنة، الأحد الماضي شروعه بالإضراب عن الطعام، رفضا لاعتقاله الإداري.

وقال حسن عمارنة، شقيق الأسير، إن حالته شقيقه الصحية صعبة، وهو يعاني من عدة أمراض مثل تقرح في المعدة والأمعاء، وارتفاع في ضغط الدم، وورم في الساق.

وأشار إلى أن نجلي شقيقه عز الدين، أحمد ومجاهد، يقبعان مع والدهما في سجن النقب، حيث حول أحمد للاعتقال الإداري، فيما حكم على مجاهد بالسجن لمدة 24 شهرا.

وطالب عمارنة المؤسسات الحقوقية والدولية بالضغط على الاحتلال للإفراج الفوري وغير المشروط عن شقيقه، في ظل حالته الصحية الصعبة، ومعاناته من عدة أمراض تستوجب توفير الرعاية الصحية المستمرة له، إضافة إلى أنه كفيف ولا يقوى على خدمة نفسه.

وأعلنت فعاليات بلدة يعبد اليوم عن تنظيم وقفة تضامن مع الأسير عمارنة والحركة الأسيرة.