قوات الاحتلال تعتقل شبان من رام الله وطولكرم وجنين

محافظات/سما/

اعتقلت قوات الاحتلال الاسرائيلي، اليوم الجمعة،4 شبان من رام الله وطولكرم وجنين.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال اعتقلت المواطن رؤوف صنوبر، بعد مداهمة منزله في بلدة بيرزيت شمال رام الله وتفتيشه.

وذكرت مصادر محلية ، أن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب محمد الأعرج بعد مداهمة منزله فية ذنابة شرق طولكرم.

و اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، شابين من بلدة قباطية، جنوب جنين.

وذكرت مصادر محلية، أأن قوات الاحتلال اعتقلت الشابين عصام أبو معلا سباعنة، وعز الدين محمود أبو معلا سباعنة، واستولت على مركبتهما بعد أن احتجزتهما لساعات على حاجز عسكري قرب دير شرف، غرب نابلس.