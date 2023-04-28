  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

مستوطنون يعتدون على ثلاثة أشقاء ويحطمون مركبتهم شرق رام الله

الجمعة 28 أبريل 2023 04:26 م / بتوقيت القدس +2GMT
مستوطنون يعتدون على ثلاثة أشقاء ويحطمون مركبتهم شرق رام الله



رام الله/سما/

 اعتدى مستوطنون، اليوم الجمعة، على ثلاثة أشقاء من بلدة سلواد، وحطموا مركبتهم، أثناء تواجدهم في بلدة دير جرير شرق رام الله.

وأفاد رئيس بلدية سلواد رائد حامد،  بأن مستوطنين اعتدوا بالضرب المبرح على المواطن يوسف أحمد عياد، أثناء عمله كمساح في أراضي تابعة لدير جرير، ما أدى لإصابته برضوض في مختلف أنحاء جسده، قبل أن يسرقوا منه جهاز مساحة تقدر قيمته بـ40 ألف شيقل، مضيفا أن شقيقيه محمد وعبد العزيز هرعا للمكان لإسعافه، إلا أن المستوطنين اعتدوا عليهما أيضا، ما أدى لإصابة محمد برضوض في يده، وعبد العزيز في بطنه، وقد نقلوا جميعا إلى المستشفى.

وأشار حامد الى أن المستوطنين قاموا بتحطيم زجاج مركبة الأشقاء الثلاثة، قبل أن ينسحبوا من الم

#الاستيطان #رام الله

الأكثر قراءة اليوم

غزة : العمصي يوضح تفاصيل جديدة بشأن بملف تصاريح العمل في اسرائيل

اتحاد المقاولين الفلسطينيين يكشف اسباب تأخر العمل في المدن المصرية بغزة

"المفوضية الأوروبية": إسرائيل حولت الصحراء إلى جنة.. وردود غاضبة

حسن عصفور وصفحةٌ من عتاب..د. أحمد يوسف

الجيش السوداني يؤكد: الأيام القادمة ستشهد انفراجا كبيرا

أسعار صرف العملات

تحذير .. فيروس جديد قد يكون أسوأ 100 مرة من "كوفيد"؟

الأخبار الرئيسية

photo_2023-04-28_14-08-51

شهيد وإصابات في مواجهات مع قوات الاحتلال بالضفة الغربية

صحيفة عبرية: الحكومة الإسرائيلية بصدد شرعنة 70 بؤرة استيطانية "بعلم الأميركيين"

موقع عبري يزعم: قائد "عرين الأسود" سلم نفسه للسلطة الفلسطينية

"المفوضية الأوروبية": إسرائيل حولت الصحراء إلى جنة.. وردود غاضبة

مصادر في المقاومة تكشف آخر مستجدات ملف صفقة تبادل الأسرى

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية
اعلان عائم