شهيد وإصابات في مواجهات مع قوات الاحتلال بالضفة الغربية

محافظات/سما/

استشهد الفتى مصطفى عامر صباح ( 16 عاماً)، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال مواجهات في خربة تقوع الأثرية جنوب شرق بيت لحم، اليوم الجمعة. وأفادت مصادر محلية، بأن الفتى أصيب برصاصه في الصدر، نقل إثرها إلى المستشفى، حيث أعلن الأطباء عن استشهاده.

وأصيب عدد من المواطنين بالرصاص الحي والرصاص المغلف بالمطاط والاختناق، خلال مواجهات اندلعت مع قوات الاحتلال في محافظات الضفة الغربية، اليوم الجمعة.

في قلقيلية، استهدفت قوات الاحتلال الإسرائيلي طاقم تلفزيون فلسطين، أثناء تغطيته عدوان جنود الاحتلال والمستوطنين على أراضي قرية كفر قدوم شرق قلقيلية، ما أدى لإصابة الزميل المصور محمد عناية بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط.

وأصيب ثلاثة مواطنين، بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، والعشرات بالاختناق، خلال قمع جيش الاحتلال الإسرائيلي مسيرة كفر قدوم الأسبوعية المناهضة للاستيطان، والمطالبة بفتح شارع القرية المغلق منذ نحو 20 عاما.

وأفاد منسق المقاومة الشعبية في كفر قدوم مراد شتيوي، بأن جنود الاحتلال اعتدوا على المشاركين في المسيرة وأطلقوا صوبهم الرصاص المعدني، وقنابل الصوت، والغاز السام المسيل للدموع، ما أدى لإصابة 4 مواطنين بالرصاص المعدني بينهم مصور تلفزيون فلسطين محمد عناية، والعشرات بحالات اختناق، جرى علاجهم ميدانيا.

في رام الله ، أصيب خمسة مواطنين بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، والعشرات بالاختناق بالغاز السام المسيل للدموع، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في قرية المغير، شمال شرق رام الله.

وأفادت مصادر محلية، بأن مستوطنين هاجموا أراضي المواطنين من المدخل الشرقي للقرية، وقاموا بتكسير عدد من أشجار الزيتون المعمرة، تحت حماية جنود الاحتلال الذين أطلقوا الرصاص وقنابل الغاز صوب الأهالي، ما أدى لإصابة خمسة مواطنين بالرصاص المعدني، جرى علاجهم ميدانيا، إضافة لإصابة العشرات بالاختناق.