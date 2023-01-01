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إصابات واعتقال شاب خلال اقتحام قوات الاحتلال لجنين

الجمعة 28 أبريل 2023 02:33 م / بتوقيت القدس +2GMT
إصابات واعتقال شاب خلال اقتحام قوات الاحتلال لجنين



رام الله / سما /

اقتحمت قوات كبيرة من جيش الاحتلال، ووحدات المستعربين، مدينة ومخيم جنين، اليوم الجمعة، ودارت مواجهات عنيفة في أزقة وشوارع المخيم، أصيب خلالها طفل بشظايا رصاص الاحتلال نقل على إثرها إلى مستشفى ابن سينا بالمدينة.

وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال نشرت القناصة على أسطح عمارات ومنازل في مدينة ومخيم جنين، وأن دوي انفجارات كبيرة سمع في المخيم، مشيرة إلى أن قوات الاحتلال تمنع سيارات الإسعاف من دخول المخيم.

وأكد المصادر انقطاع التيار الكهربائي عن عدة أحياء بالمخيم.

واعتقلت قوات الاحتلال اعتقلت شابًا من المخيم.

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