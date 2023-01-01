  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

الشرطة تقبض على المشتبه فيه الرئيسي بجريمة السطو في نابلس

الجمعة 28 أبريل 2023 12:14 م / بتوقيت القدس +2GMT
الشرطة تقبض على المشتبه فيه الرئيسي بجريمة السطو في نابلس



رام الله / سما /

 قبضت المباحث العامة على المشتبه فيه الرئيسي بجريمة السطو المسلح الذي حدث أول أمس على فرع أحد البنوك في بلدة عقربا جنوب نابلس .

وقال الناطق الإعلامي بإسم الشرطة العقيد لؤي ارزيقات، أنه وبعد عمليات بحث وتحرٍ ومتابعة حثيثه من قبل فرع المباحث المباحث العامة في شرطة محافظة نابلس ومركزعقربا تم تحديد هوية المشتبه فيهم وتتم عملية متابعتهم للقبض عليهم وفجر اليوم تم رصد المشتبه فيه الرئيسي حيث تم القبض عليه وبعد إستصدار إذن تفتيش من النيابة العامة توجهت قوة لمنزله وبتفتيشه ضبطت قطعة سلاح استخدمت في الجريمة ومبلغاً مالياً من المسروقات .

وأكد ارزيقات، بانه تم توقيف الشخص المشتبه فيه والتحرز على قطعة السلاح والمبلغ المالي لحين إستكمال الإجراءات القانونية اللازمة أصولاً، ولا تزال عملية المتابعة مستمرة لباقي الأشخاص المشاركين في الجريمة .

الأكثر قراءة اليوم

إغلاق شركة بغزة بسبب احتيالها على المواطنين

وفاة عامل من قطاع غزة في ظروف غامضة بالداخل المحتل وعائلته تحمل الاحتلال المسؤولية

غزة : العمصي يوضح تفاصيل جديدة بشأن بملف تصاريح العمل في اسرائيل

طائرة أوكرانية تحاول اغتيال بوتين

اتحاد المقاولين الفلسطينيين يكشف اسباب تأخر العمل في المدن المصرية بغزة

حسن عصفور وصفحةٌ من عتاب..د. أحمد يوسف

الجيش السوداني يؤكد: الأيام القادمة ستشهد انفراجا كبيرا

الأخبار الرئيسية

موقع عبري يزعم: قائد "عرين الأسود" سلم نفسه للسلطة الفلسطينية

مصادر في المقاومة تكشف آخر مستجدات ملف صفقة تبادل الأسرى

كتائب القسام تعلن وقف استقبال التبرعات عبر العملات الرقمية

جيش الاحتلال يعدم فلسطينيا بزعم محاولته تنفيذ عملية دهس وطعن قرب سلفيت...

"سما" تنشر أسماء حجاج المحافظات الشمالية

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية
اعلان عائم