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الخارجية والمغتربين: وصول كامل المجموعة الأولى الفلسطينية من بورت سودان إلى جدة

الجمعة 28 أبريل 2023 12:07 م / بتوقيت القدس +2GMT
الخارجية والمغتربين: وصول كامل المجموعة الأولى الفلسطينية من بورت سودان إلى جدة



رام الله / سما /

قال المستشار السياسي لوزير الخارجية والمغتربين السفير أحمد الديك، أن الدفعة الثانية من الطلبة والمواطنين الفلسطينيين الذين غادروا بورت سودان التي تضم العدد الأكبر من الطلبة العسكريين باشراف الملحق العسكري الفلسطيني وصلت صباح اليوم إلى جدة بواسطة البواخر السعودية.

وأشار الديك في تصريح صحفي له، إلى أنه كان في استقبالهم القنصل العام لدولة فلسطين في جدة السفير محمود الأسدي،حيث ستلتحق بالمجموعة الأولى ليكتمل وصولها بما مجموعه 68 مواطناً وطالباً.  

وأضاف السفير الديك، إن مجموعة أخرى من مواطنينا تتكون من 64 مواطناً جميعهم أسر فلسطينية غادرت هذا الصباح أيضاً بورت سودان على البواخر السعودية في طريقها إلى جدة.

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