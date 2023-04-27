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موقع عبري يزعم: قائد "عرين الأسود" سلم نفسه للسلطة الفلسطينية

الجمعة 28 أبريل 2023 12:02 م / بتوقيت القدس +2GMT
موقع عبري يزعم: قائد "عرين الأسود" سلم نفسه للسلطة الفلسطينية



رام الله / سما /

زعم موقع واي نت العبري، صباح اليوم الجمعة، أن قائد مجموعات "عرين الأسود" سلم نفسه للأجهزة الأمنية الفلسطينية في نابلس.

وبحسب الموقع العبري، فإن عدي العزيزي قائد "عرين الأسود" سلم نفسه بموجب اتفاق مع السلطة الفلسطينية لحمايته من الاعتقال الإسرائيلي.

ووفقًا للموقع، فإن العزيزي مسؤول عن سلسلة عمليات إطلاق نار تجاه القوات الإسرائيلية، وكان يقود المجموعات التي تنشط في نابلس، بعد اغتيال واعتقال الجيش الإسرائيلي لمجموعة من المطلوبين في الأشهر الأخيرة.

يشار إلى أن العزيزي هو شقيق مؤسس المجموعات نفسها محمد العزيزي الذي كانت قوات الاحتلال اغتالته في تموز 2022.

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