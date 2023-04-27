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الآلاف يؤدون صلاة الفجر العظيم في الأقصى ومساجد الضفة

الجمعة 28 أبريل 2023 10:25 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الآلاف يؤدون صلاة الفجر العظيم في الأقصى ومساجد الضفة



رام الله / سما /

أدى آلاف الفلسطينيين صلاة الفجر العظيم في باحات المسجد الأقصى المبارك والحرم الإبراهيمي الشريف نصرة لمصلى باب الرحمة الذي يتعرض لحملة غير مسبوقة للتهويد ومحاولات الاغلاق ووقف الصلاة بداخله من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وتوافد الألاف من محافظات الضفة الغربية ومدينة القدس المحتلة لأداء صلاة الفجر العظيم في الأقصى رغم قيود وإجراءات قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وهتف المشاركون بعد انتهاء الصلاة بعبارات منددة باقتحامات قوات الاحتلال لمصلى باب الرحمة ومصادرة محتوياته لعدة مرات.

وكانت قوات الاحتلال اقتحمت يومي، السبت والاثنين الماضيين، مصلى باب الرحمة وحطمت محتوياته وصادرتها.

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