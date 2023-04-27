"المفوضية الأوروبية": إسرائيل حولت الصحراء إلى جنة.. وردود غاضبة

القدس المحتلة / سما /

لقيت تصريحات رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، بشأن الاحتلال الإسرائيلي، تنديدا عربيا وفلسطينيا، بعد أن زعمت أن إسرائيل حولت الصحراء إلى جنة، في إشارة إلى قيام دولة الاحتلال قبل 75 عاما.



وبعثت فون دير لاين، في تسجيل مصور على تويتر، رسالة تهنئة، ‏بمناسبة مرور 75 عامًا على قيام دولة الاحتلال، واصفة إياها بأنها "الديمقراطية النابضة بالحياة في قلب الشرق الأوسط"، ‏مدعية أن "إسرائيل" جعلت "الصحراء تتفتح حرفياً"‏.



وتابعت: "قبل 75 عامًا، تحقق حلم بالتزامن مع عيد استقلال إسرائيل، وبعد أكبر مأساة في تاريخ البشرية، تمكن الشعب ‏اليهودي أخيرًا من بناء منزل في أرض الموعد".‏

وانتقدت أوساط عربية وفلسطينية التصريحات الأوروبية، التي تجاهلت "النكبة" الفلسطينية، وتهجير الشعب الفلسطيني، ومأساته التي بدأت منذ احتلال أرضه.



على الجانب الرسمي، رفضت وزارة الخارجية في السلطة الفلسطينية تصريحات رئيسة المفوضية الأوروبية، واصفة إياها ‏بأنها "غير مناسبة وكاذبة وتمييزية".‏



واعتبرت الخارجية، في بيان، أن ادعاء المفوضة بأن "إسرائيل" جعلت الصحراء تزهر، هو خطاب دعائي، يجرد الشعب ‏الفلسطيني من إنسانيته، ويمحوه، ويزيف تاريخه الغني وحضارته، كما أنه يبيض الاحتلال غير الشرعي ونظام الفصل ‏العنصري، ويكرس لإنكار النكبة.‏



وأضافت أن التصريح يتعارض مع التزام الاتحاد الأوروبي بالقانون الدولي وحقوق الإنسان، كما أن المواطنين الأوربيين ‏يعارضون المحو العنصري للشعب الفلسطيني، حسب بيان الخارجية.‏