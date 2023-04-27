الطقس: انخفاض ملموس على الحرارة وفرصة لامطار خفيفة

رام الله / سما /

يكون الجو اليوم الجمعة غائمًا جزئياً إلى غائم ويطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة لتصبح أقل من معدلها العام بقليل ، حيث يكون الجو ربيعيا لطيفاً نهاراً وباردًا والفرصة مهيأة لسقوط أمطار محلية خفيفة متفرقة فوق بعض المناطق خاصة الشمالية والوسطى، وتكون الرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط احيانا والبحر متوسط ارتفاع الموج.

غدا السبت تتأثر المنطقة بكتلة هوائية باردة نسبيا، وامتداد ضعيف لمنخفض جوي يؤثر على البلاد لذا يكون الجو غائمًا جزئياً إلى غائم باردا نسبيا نهاراً وباردًا في ساعات الليل ويطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة لتصبح أقل من معدلها العام بحوالي 5 -6 درجات مئوية وتسقط زخات متفرقة من الأمطار خاصة على المناطق الشمالية والوسطى قد تكون مصحوبة بعواصف رعدية أحيانا ، الرياح شمالية غربية إلى جنوبية غربية معتدلة السرعة تنشط احيانا والبحر متوسط ارتفاع الموج الى مائج.