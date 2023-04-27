  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

الطقس: انخفاض ملموس على الحرارة وفرصة لامطار خفيفة

الجمعة 28 أبريل 2023 09:48 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الطقس: انخفاض ملموس على الحرارة وفرصة لامطار خفيفة



رام الله / سما /

يكون الجو اليوم الجمعة غائمًا جزئياً إلى غائم ويطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة لتصبح أقل من معدلها العام بقليل ، حيث يكون الجو ربيعيا لطيفاً نهاراً وباردًا والفرصة مهيأة لسقوط أمطار محلية خفيفة متفرقة فوق بعض المناطق خاصة الشمالية والوسطى، وتكون الرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط احيانا والبحر متوسط ارتفاع الموج.

غدا السبت تتأثر المنطقة بكتلة هوائية باردة نسبيا، وامتداد ضعيف لمنخفض جوي يؤثر على البلاد لذا يكون الجو غائمًا جزئياً إلى غائم باردا نسبيا نهاراً وباردًا في ساعات الليل ويطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة لتصبح أقل من معدلها العام بحوالي 5 -6 درجات مئوية وتسقط زخات متفرقة من الأمطار خاصة على المناطق الشمالية والوسطى قد تكون مصحوبة بعواصف رعدية أحيانا ، الرياح شمالية غربية إلى جنوبية غربية معتدلة السرعة تنشط احيانا والبحر متوسط ارتفاع الموج الى مائج.

الأكثر قراءة اليوم

إغلاق شركة بغزة بسبب احتيالها على المواطنين

ملف عماد العدوان.. صحفي أردني يكشف لصحيفة إسرائيلية عن محادثات سرية بين عمان وتل أبيب

طائرة أوكرانية تحاول اغتيال بوتين

حسن عصفور وصفحةٌ من عتاب..د. أحمد يوسف

الجيش السوداني يؤكد: الأيام القادمة ستشهد انفراجا كبيرا

صحيفة عبرية : نصف المستوطنين الذين غادروا اسرائيل قرروا عدم العودة إليها

إيران تحتجز ناقلة نفط ترفع علم جزر مارشال في خليج عمان.

الأخبار الرئيسية

مصادر في المقاومة تكشف آخر مستجدات ملف صفقة تبادل الأسرى

كتائب القسام تعلن وقف استقبال التبرعات عبر العملات الرقمية

جيش الاحتلال يعدم فلسطينيا بزعم محاولته تنفيذ عملية دهس وطعن قرب سلفيت...

"سما" تنشر أسماء حجاج المحافظات الشمالية

image_processing20230427-3714321-psc633

وفاة عامل من قطاع غزة في ظروف غامضة بالداخل المحتل وعائلته تحمل الاحتلال المسؤولية

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية
اعلان عائم