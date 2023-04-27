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غزة : العمصي يوضح تفاصيل جديدة بشأن بملف تصاريح العمل في اسرائيل

الخميس 27 أبريل 2023 08:37 م / بتوقيت القدس +2GMT
غزة : العمصي يوضح تفاصيل جديدة بشأن بملف تصاريح العمل في اسرائيل



غزة / سما/

قال رئيس الاتحاد العام لنقابات العمال بغزة، سامي العمصي، إن الاحتلال لم يلتزم بالتفاهمات التي أبرمها سابقاً بخصوص إصدار 30 ألف تصريح واكتفى بـ20 ألف تصريح من ضمنها تصريحات التُجار.

وأفاد العمصي في تصريح صحفي مساء الخميس: "كل ما يتم العمل عليه حالياً هو تجديد التصاريح المُنتهية لأصحابها بحيث يتم التجديد حسب المُدة الخاصة بالتصريح وما لم يكن على صاحبها أي منع أمني أو مخالفة قانونية في الداخل المحتل".

وأكد العمصي أن على الوسطاء المصريين والقطريين الضغط على الاحتلال للالتزام بتفاهماته مع غزة وإصدار أعداد تصاريح العمال التي وعدوا بها سابقاً.

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